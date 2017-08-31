İHA tehdidine karşı milli çözüm: ASELSAN İHTAR

Sivil kullanım amacıyla üretilmekte olan mikro ve mini boyutlardaki insansız hava araçları, gelişen teknolojiye paralel olarak etkinliklerini artırıyor ve satış fiyatlarının uygun olması nedeniyle giderek yaygınlaşıyor.

Üretim ve satışı giderek yaygınlaşan İnsansız Hava Araçların (İHA), yanlış eller tarafından kullanılması beraberinde birçok risk de getiriyor. Olası bir tehlikeyi bertaraf etmek için ASELSAN tarafından geliştirilen İHTAR hava savunma sistemi, başta TBMM olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yasal olmayan faaliyetlerde bulunabilecek İHA'ları durduracak.

ASELSAN'ın çözümü 'İHTAR'

İniş veya kalkış yapan uçakların uçuş yoluna yakın uçurulması, kamu ve ticari alanlarda izinsiz görüntü ve ses kaydı yapılması gibi problemlerin yanında, kolay temin edilebildiği için terör örgütleri tarafından da kullanılan İHA'lar, günümüzde önemli güvenlik problemleri oluşturuyor.

İmza attığı projelerle güvenlik güçlerimize büyük kolaylıklar sağlayan ASELSAN, İHA tehlikesine yönelik bir savunma sistemi geliştirdi.

'İHTAR' olarak adlandırılan sistem, her türlü saha ve hava şartlarında kullanılabilen kamera ve radar sistemiyle tehditlerin önelenmesine yönelik elektronik karıştırma ve aldatma işlemleriyle İHA'ları etkisiz hale getiriyor. Karıştırma sistemiyle tehdit körleştirilirken, aldatma sistemi sayesinde de GPS kontrollü mini İHA'ların kontrolünü ele geçirebiliyor.

Birden fazla tehdide yanıt verebilen sistem, kritik noltalarda sabit veya mobil olarak da kullanılabiliyor.