Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İHA tehdidine karşı milli çözüm: ASELSAN İHTAR

Giderek yaygınlaşan ve terör örgütleri tarafından da kullanılan İnsansız Hava Araçlarına karşı kamu kurum ve kuruluşları ASELSAN İHTAR ile korunacak.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivil kullanım amacıyla üretilmekte olan mikro ve mini boyutlardaki insansız hava araçları, gelişen teknolojiye paralel olarak etkinliklerini artırıyor ve satış fiyatlarının uygun olması nedeniyle giderek yaygınlaşıyor.
 
Üretim ve satışı giderek yaygınlaşan İnsansız Hava Araçların (İHA), yanlış eller tarafından kullanılması beraberinde birçok risk de getiriyor. Olası bir tehlikeyi bertaraf etmek için ASELSAN tarafından geliştirilen İHTAR hava savunma sistemi, başta TBMM olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yasal olmayan faaliyetlerde bulunabilecek İHA'ları durduracak.
 
ASELSAN'ın çözümü 'İHTAR'
 
İniş veya kalkış yapan uçakların uçuş yoluna yakın uçurulması, kamu ve ticari alanlarda izinsiz görüntü ve ses kaydı yapılması gibi problemlerin yanında, kolay temin edilebildiği için terör örgütleri tarafından da kullanılan İHA'lar, günümüzde önemli güvenlik problemleri oluşturuyor.
 
İmza attığı projelerle güvenlik güçlerimize büyük kolaylıklar sağlayan ASELSAN, İHA tehlikesine yönelik bir savunma sistemi geliştirdi. 
'İHTAR' olarak adlandırılan sistem, her türlü saha ve hava şartlarında kullanılabilen kamera ve radar sistemiyle tehditlerin önelenmesine yönelik elektronik karıştırma ve aldatma işlemleriyle İHA'ları etkisiz hale getiriyor. Karıştırma sistemiyle tehdit körleştirilirken, aldatma sistemi sayesinde de GPS kontrollü mini İHA'ların kontrolünü ele geçirebiliyor.
 
Birden fazla tehdide yanıt verebilen sistem, kritik noltalarda sabit veya mobil olarak da kullanılabiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dolandırıcıya sokak ortasında meydan dayağı

Dolandırıcıya sokak ortasında meydan dayağı

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

ABD Kuzey Kore'ye böyle gözdağı verdi

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA