İhracat 2017’ye 4 yılın hız rekoruyla başladı

İhracatta son 49 ayın en yüksek artışı ocakta yaşandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre Ocak 2017 ihracatı yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 15’lik artış, dünya pazarlarındaki daralma nedeniyle çift haneli artışa uzun süredir hasret kalan ihracatçılar için büyük moral kaynağı oldu. İhracat rakamlarını Tekirdağ-Çerkezköy’deki Hema Endüstri Tesisleri’nde açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “İhracatımızda tam 49 aydır bu seviyelerde bir artış oranı görmemiştik” sözleriyle yıla rekorla başlandığı mesajı verdi. “Biz 2017 yılını atılım yılı ilan ederken bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük” dedi.

HEDEFE YAKINIZ

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılında petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması ile ihracat fiyatlarımızın tekrar artışa geçeceğini, Rusya ile yaşadığımız siyasi kriz neticesinde ortaya çıkan ihracat kayıplarının azalarak ortadan kalkacağını, çevremizde yer alan petrol ihracatçısı ülkelerin de toparlanacağını; dolayısıyla bu ülkelere olan ihracatımızın artışa geçeceğini söylemiştik. Bu tahminlerimizin bir bir gerçekleşmeye başlaması hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor.”

Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın ise bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artışla 143 milyar 588 milyon dolar olduğunu söyledi. Ocakta ihracatın miktar olarak yüzde 21.2 arttığını ifade eden Büyükekşi “Ocak ayında ihracatımızda ihracat fiyatlarındaki düşüş kaynaklı kaybımız 126 milyon dolar, parite kaynaklı kaybımız 302 milyon dolar oldu. Eğer bu kayıplar da olmasaydı ihracatımız 19.6 artışla 11 milyar dolar olacaktı” diye konuştu.

RUSYA’YA UÇAK KRİZİNDEN SONRA İLK ARTIŞ

TİM verilerine göre ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 4.1 İngiltere’ye yüzde 6.4 İtalya’ya yüzde 9.9 ve ABD’ye yüzde 13.6 arttı. Ocak ayında en dikkat çekici gelişme Rusya’ya ihracatının yüzde 57, Irak’a ihracatın yüzde 42.4 artması oldu. Rusya’ya 2015’te yaşanan uçak krizinden sonra ilk defa ihracatta artış yaşanırken, 54 milyon dolarlık artışın 27 milyon doları yaş sebze meyve sektöründen geldi. Irak’a da ihracat 186 milyon dolar artış kaydederken, bu artışta 57 milyon dolarla mücevher sektörü ile 22 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü etkili oldu. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkede en fazla artışı Rusya ve Irak yakalarken, Çin’e yapılan ihracatta yaşanan yüzde 37’lik artış dikkat çekti.

NOTA RAĞMEN YATIRIM ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Büyükekşi, S&P ve Fitch’in kararlarıyla ilgili genel kanaatlerinin politik sebeplerin öne çıkarıldığı yönünde olduğunu belirtti. Bir hatırlatma yapan Büyükekşi, “Ülkemiz yıllık bazda en yüksek yabancı yatırımı 2007 yılında aldı ve ülkemize tam 19 milyar dolar giriş oldu. Türkiye’nin 2007 yılında yatırım yapılabilir notu da yoktu. O yüzden diyoruz ki; ülkemizin potansiyeli ortada. Temel göstergelerimiz iyi. Bu sebeple not indirimlerine rağmen, yatırım almaya devam edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını beklediklerini belirten Büyükekşi, Türkiye’nin de taraf olduğu ‘Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini ifade etti.