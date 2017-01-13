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İhracat hamlesine 10 milyarlık destek

Türk Eximbank, yaptığı olağanüstü genel kurulda kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar liraya çıkardı.

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Böylece mevcut durumda tamamı ödenmiş 3.7 milyar lira olan sermaye, yüzde 170 artışla 10 milyar liraya yükseltildi. Türk Eximbank’tan yapılan açıklamada “2017 yılı için ihracat seferberliği yılı diyebiliriz. Ülkemizin küresel arenada daha sağlam bir konuma erişmesi için temel yolun daha fazla üretimden, daha fazla pazara daha fazla ürün satmaktan geçtiğini biliyoruz. Bu hususu dikkate alan Hükümetimiz de sürdürülebilir büyümemiz açısından önem taşıyan ihracatın daha güçlü desteklenmesi çerçevesinde tedbirler almaktadır” denildi.

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