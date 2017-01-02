Aralık ayında ihracat yüzde 9.31 oranında arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2016 yılı Aralık ayı ihracat 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016 yılı Aralık Ayı geçici 'Dış Ticaret, Esnaf ve Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; bakanlık idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2016 yılı Aralık ayı ihracat 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat ise 18 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,31 oranında, ithalat ise yüzde 2,20 oranında arttı. 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 9,31 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat, yüzde 2,20 artarak 18 milyar 381 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 5,01 artarak 31 milyar 198 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 11,10 azalarak 5 milyar 563 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,7 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı Aralık ayında yüzde 65,2 iken, 2016 yılı Aralık ayında yüzde 69,7 olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde, İhracat bir önceki yıla göre yüzde 0,8 oranında azalış ile 142 milyar 610 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,2 oranındaki azalış ile 198 milyar 577 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 2,8 oranında azalarak 341 milyar 187 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 11,7 oranında azalarak 55 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2016 yılında yüzde 71,8 oldu.

EN FAZLA İHRACAT 'TÜKETİM MALLARI' GRUBUNDAN YAPILDI

2016 yılı Aralık ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 'tüketim malları' (5 milyar 800 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'hammadde (ara mallar)' (5 milyar 414 milyon dolar) ve 'yatırım (sermaye) malları' (1 milyar 498 milyon dolar) grupları takip etti.

2016 yılı Aralık ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 'hammadde (ara mallar)' (12 milyar 714 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'yatırım (sermaye) malları' (3 milyar 225 milyon dolar) ve 'tüketim malları' (2 milyar 386 milyon dolar) grupları takip etti.

2016 yılı Aralık ayında en çok ihraç edilen 'motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları' faslını (2 milyar 31 milyon dolar), 'kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları' (1 milyar 91 milyon dolar) ve 'elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları' (773 milyon dolar) ihracatı izledi.

2016 yılı Aralık ayında en çok ithal edilen 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları' faslını (2 milyar 828 milyon dolar), 'kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları' (2 milyar 350 milyon dolar) ve 'motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri' (1 milyar 773 milyon dolar) ithalatı takip etti.

2016 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 188 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (795 milyon dolar) ve Birleşik Arap Emirlikleri (743 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 863 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 813 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 354 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 'deniz yolu' (7 milyar 685 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 'kara yolu' (3 milyar 681 milyon dolar) ve 'hava yolu' ulaşımı (1 milyar 214 milyon dolar) izledi.

2016 yılı aralık ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat 'deniz yolu' (11 milyar 204 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 'hava yolu' (3 milyar 78 milyon dolar) ve 'kara yolu' ulaşımı (3 milyar 11 milyon dolar) izledi.

2016 yılı Aralık ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat 'mal mukabili ödeme' (8 milyar 44 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini 'vesaik mukabili ödeme' (1 milyar 941 milyon dolar) ve 'peşin ödeme' (1 milyar 677 milyon dolar) takip etti.

2016 yılı Aralık ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en Çok ithalat 'mal mukabili ödeme' (7 milyar 860 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini 'peşin ödeme' (6 milyar 865 milyon dolar) ve 'bedelsiz' (1 milyar 186 milyon dolar) takip etti.

GÜMRÜK VERGİLERİ

Gümrük İdareleri tarafından 2016 yılı Kasım ayında 8 milyar 234 milyon TL, 2016 yılı Aralık ayında 8 milyar 484 milyon TL vergi tahsil edildi. 2016 yılı Aralık ayında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler bir önceki aya göre yüzde 3,04 artış gösterdi. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin vergi gelirleri toplamı 419 milyar 95 milyon TL oldu. Aynı dönemde gümrük idarelerince tahsil edilen vergiler 76 milyar 442 milyon TL olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 18,24 olarak gerçekleşti.

ŞİRKET VERİLERİ

2016 yılı Aralık ayında 6 bin 352 gerçek kişi ticari işletme, 3 bin 731 limited şirket, bin 752 şube, 935 anonim şirket, 67 kooperatif ve 1 adet kollektif şirket kuruldu. Toplam aktif firma sayısı ise 1 milyon 892 bin 286 oldu. 2016 yılı aralık ayında 12 bin 838 firma kuruldu, 6 bin 337 firma kapandı.

ESNAF VE SANATKAR VERİLERİ

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 675 bin 57 esnaf ve sanatkar bulundu. Bu esnaf ve sanatkarların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1 milyon 802 bin 518 oldu. 2016 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde toplam 18 bin 857 tane esnaf ve sanatkar işletmesi kuruldu, 10 bin 104 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.