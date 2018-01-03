İhracat % 10 arttı hedef rahat tutturuldu

Cumhuriyet tarihinin ikinci zirvesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın aralık ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı. Buna göre, geçen yılın aralık ayında ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8.59, ithalat da yüzde 27.68 arttı. Söz konusu dönemde ihracat 12 milyar 783 milyon dolardan 13 milyar 881 milyon dolara, ithalat da 18 milyar 368 milyon dolardan 23 milyar 452 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı yüzde 71,36 artışla 9 milyar 571 milyon dolar olarak hesaplandı.

14.5 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

Dış ticaret verileri geçen yılın tamamı açısından değerlendirildiğinde, 2017’de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10.22 artarak 142 milyar 532 milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktı. Böylece, Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesine ulaşıldı. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru ise 157,6 milyar dolarla 2014 yılında kırılmıştı. Geçen yıl ithalat da yüzde 17.92 artışla 198 milyar 576 milyon dolardan 234 milyar 156 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,70 artarak, 341 milyar 108 milyon dolardan 391 milyar 250 milyon dolara çıktı.

Motorlu taşıtlar ilk sırada

Dış ticaret açığı yıl genelinde yüzde 37,50 artışla 77 milyar 62 milyon dolar olarak hesaplandı. 2017’de en çok ihracat yapılan fasıl, 23 milyar 957 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri” oldu. Bu faslı 13 milyar 830 milyon dolarla ‘kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları’, 8 milyar 852 milyon dolarla ‘örme giyim eşyası ve aksesuarı’ izledi.

Aralıkta Avrupa domine etti

Ülkeler bazında aralık ayında en fazla ihracat 1 milyar 314 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 832 milyon dolarla İngiltere ve 775 milyon dolarla İtalya izledi. En fazla ithalat ise 2 milyar 191 milyon dolarla yine Almanya’dan gerçekleşti.

Almanya zirvede yer aldı

Ülke bazında bakıldığında, 2017’de en çok ihracat 15 milyar 136 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Bu ülkeyi 9 milyar 616 milyon dolarla İngiltere, 9 milyar 60 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat ise 23 milyar 371 milyon dolarla Çin’den gerçekleşti. Bu ülkeyi, 21 milyar 302 milyon dolarla Almanya, 19 milyar 546 milyon dolarla Rusya takip etti.

1.6 milyon esnaf bulunuyor

Bunun yanında yayımlanan bültene göre aralık itibarıyla Türkiye’de 1 milyon 796 bin 906 aktif firma bulunurken, bunların 733 bin 353’ü limited şirket, 705 bin 715’i ticari işletme, 191 bin 361’i şube, 118 bin 765’i anonim şirket, 35 bin 66’sı kooperatif, 10 bin 862’si kolektif şirket ve bin 784’ü komandit şirket olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye genelinde toplam 1 milyon 674 bin 46 esnaf ve sanatkar bulunuyor. (Akşam)