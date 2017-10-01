İhracat yüzde 10 arttı yılsonu hedefi tutacak
İhracat geçen ay 2016 Eylül’üne göre yüzde 8.9 artarak 11 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise yüzde 10.6 artışla 114 milyar dolar oldu. TİM Başkanı Büyükekşi, yılsonu ihracat hedefi 156.5 milyar doların tutacağını söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2017’nin eylül ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 11 milyar 337 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracat yüzde 10,6 artışla 114 milyar 661 milyon dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan 2018-2020 Orta Vadeli Programı kapsamında Türkiye ihracat hedefinin revize edildiğini belirterek, “2017 ihracat hedefi 153.3 milyar dolardan 156.5 milyar dolara revize edildi. Bizler, ihracat başarımıza bağlı olarak OVP’nin yukarı yönlü revize edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Azmimiz ve çalışkanlığımız ile OVP’deki ihracat hedeflerini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan son derece umutluyuz” dedi.
ÜLKE REKORU KIRILDI
Mehmet Büyükekşi, Başbakan Binali Yıldırım’ın eylül ayında “Tüm sanayiciler ihracatçı olsun, ihracatçı sayımızı 100 binlere taşıyalım” çağrısına yanıt vererek “Biz de diyoruz ki, alma ağacının altında değil, satma ağacının altında oturacağız. Daha çok satmak için gayret edeceğiz. İstihdama, büyümeye daha fazla katkı vereceğiz” dedi. Büyükekşi, yılın ilk 9 ayında 196 ülkeye ihracat yaparak rekor kırdıklarını söyledi. Büyükekşi, İstanbul’un 4.8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan il olduğunu da belirtti. İhracat artışlarını sürekli açıkladıklarını ifade eden Büyükekşi, yaşanan artışların yüzde 5’inin yüzde 10’nun üzerinde olduğunu söyledi. Büyükekşi, “Miktar bazında bakacak olursak, ihracatımız Eylül ayında yüzde 2,1 olarak artarak 8.6 milyon ton oldu” dedi.
Irak’ın tamamına ürün satıyoruz
Büyükekşi, konuşmasında TİM olarak ihracatı artırma yönünde yaptıkları faaliyetlere ve jeopolitik gelişmelerin ihracata etkisine de değindi. Büyükekşi, öncelikle Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ile gözlerin çevrildiği bölgeye olan ihracata ilişkin yaptığı açıklamada “Tüm dünyayı karşısına alarak ve Anayasa’ya aykırı olarak gerçekleştirilen referandumun hiç kimseye fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Biz Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız. Kuzey Irak bölgesine ihracatımız, Irak’a toplam ihracatımızın yüzde 25’i. Biz aynı zamanda Irak Merkezi Yönetimine de ihracat gerçekleştiriyoruz. Ümit ediyoruz ki, bölgesel yönetim bu yanlıştan bir an önce döner. Ve Irak, Kürt, Arap ve Türkmen yani tüm milletlerin kardeşçe yaşadığı bir ülke olma yolunda ilerlemeye devam eder” diye konuştu.
BÜYÜMEYE ÖNEMLİ KATKI
Eylül ayında ikinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklandığını hatırlatan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi: “Verilere göre Türkiye yüzde 5.1 büyüme kaydetti. Net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1.7 oldu. Yani büyümemizin 3’te 1’i ihracattan kaynaklandı. Üçüncü çeyrekte ise yüzde 7’i aşan bir Türkiye büyümesi bekliyoruz. Bu son derece önemli. Yine net ihracatın büyümeye önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”
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