İhracat yüzde 10 arttı yılsonu hedefi tutacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2017’nin eylül ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 11 milyar 337 milyon dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracat yüzde 10,6 artışla 114 milyar 661 milyon dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan 2018-2020 Orta Vadeli Programı kapsamında Türkiye ihracat hedefinin revize edildiğini belirterek, “2017 ihracat hedefi 153.3 milyar dolardan 156.5 milyar dolara revize edildi. Bizler, ihracat başarımıza bağlı olarak OVP’nin yukarı yönlü revize edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Azmimiz ve çalışkanlığımız ile OVP’deki ihracat hedeflerini yakalayacağımızdan emin, aşacağımızdan son derece umutluyuz” dedi.

ÜLKE REKORU KIRILDI

Mehmet Büyükekşi, Başbakan Binali Yıldırım’ın eylül ayında “Tüm sanayiciler ihracatçı olsun, ihracatçı sayımızı 100 binlere taşıyalım” çağrısına yanıt vererek “Biz de diyoruz ki, alma ağacının altında değil, satma ağacının altında oturacağız. Daha çok satmak için gayret edeceğiz. İstihdama, büyümeye daha fazla katkı vereceğiz” dedi. Büyükekşi, yılın ilk 9 ayında 196 ülkeye ihracat yaparak rekor kırdıklarını söyledi. Büyükekşi, İstanbul’un 4.8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan il olduğunu da belirtti. İhracat artışlarını sürekli açıkladıklarını ifade eden Büyükekşi, yaşanan artışların yüzde 5’inin yüzde 10’nun üzerinde olduğunu söyledi. Büyükekşi, “Miktar bazında bakacak olursak, ihracatımız Eylül ayında yüzde 2,1 olarak artarak 8.6 milyon ton oldu” dedi.