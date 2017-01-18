Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İhracatçılar 2017’yi sıçrama yılı ilan etti

TİM Başkanı Büyükekşi, hükümetin verdiği destekler ile 2017’yi sıçrama yılı ilan ettiklerini söyledi. Büyükekşi “Bu yıl daha iyi bir yıl olacak” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İhracatçılar 2017’ye olumlu bakıyor.  Dünya ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler, civar ülkelerimizdeki kaos ortamı ve döviz kurunda yaşanan oynaklık nedeniyle 2016’da zor bir yıl geçiren ihracatçılar, 2017 yılını atılım yılı olarak ilan etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016 yılı değerlendirme ve 2017 yılı hedeflerinin açıklandığı toplantıda basın mensupları ile buluştu. “Hükümetimizin, ihracatı kalkındırmak amacıyla peş peşe aldığı reform kararlarıyla birlikte 2017’yi bir sıçrama yılı ilan ettik” diyen Büyükekşi “2017 bütçesinde ihracat destekleri 1 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarıldı. İhracatçımıza Yeşil Pasaport verileceği müjdesini sayın başbakanımızdan aldık” açıklamasına yaptı.

3 REKOR KIRILDI

Büyükekşi, 2016’da ihracatta 3 rekor kırdıklarını, bunların başında dünya ticaretinden alınan payın yüzde 0.89’a çıkması olduğunu, İkinci rekorun ise ihracatın AB ithalatından aldığı payın yüzde 1.28’e çıkması olduğunu belirten Büyükekşi “Diğeri  Türkiye’nin ABD’nin ithalatından aldığı payın yüzde 0.29’a ulaşması” dedi.

BAŞIMIZA GELEN PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ

2016’da Türkiye’nin başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmediğini belirten Büyükekşi, 2017’ye dair olumsuz bir şey düşünmediklerini söyledi. Büyükekşi, dünya açısından olası riskin Trump’ın ne yapacağının bilinmemesi olduğunu kaydetti. Büyükekşi, 2017’ye ilişkin kendi tahminlerini ‘büyüme yüzde 3.1, enflasyon yüzde 9 olur’ diyerek paylaştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Van'daki hücre evi baskınında 2 terörist böyle öldürüldü

Van'daki hücre evi baskınında 2 terörist böyle öldürüldü

Sığırcık kuşlarından büyüleyen manzara

Sığırcık kuşlarından büyüleyen manzara

Robot maymun için yas tuttular

Robot maymun için yas tuttular

AVM'nin önüne arabalı sanat eseri yaptılar

AVM'nin önüne arabalı sanat eseri yaptılar

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA