İhracatçılar 2017’yi sıçrama yılı ilan etti
TİM Başkanı Büyükekşi, hükümetin verdiği destekler ile 2017’yi sıçrama yılı ilan ettiklerini söyledi. Büyükekşi “Bu yıl daha iyi bir yıl olacak” dedi.
İhracatçılar 2017’ye olumlu bakıyor. Dünya ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler, civar ülkelerimizdeki kaos ortamı ve döviz kurunda yaşanan oynaklık nedeniyle 2016’da zor bir yıl geçiren ihracatçılar, 2017 yılını atılım yılı olarak ilan etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016 yılı değerlendirme ve 2017 yılı hedeflerinin açıklandığı toplantıda basın mensupları ile buluştu. “Hükümetimizin, ihracatı kalkındırmak amacıyla peş peşe aldığı reform kararlarıyla birlikte 2017’yi bir sıçrama yılı ilan ettik” diyen Büyükekşi “2017 bütçesinde ihracat destekleri 1 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarıldı. İhracatçımıza Yeşil Pasaport verileceği müjdesini sayın başbakanımızdan aldık” açıklamasına yaptı.
3 REKOR KIRILDI
Büyükekşi, 2016’da ihracatta 3 rekor kırdıklarını, bunların başında dünya ticaretinden alınan payın yüzde 0.89’a çıkması olduğunu, İkinci rekorun ise ihracatın AB ithalatından aldığı payın yüzde 1.28’e çıkması olduğunu belirten Büyükekşi “Diğeri Türkiye’nin ABD’nin ithalatından aldığı payın yüzde 0.29’a ulaşması” dedi.
BAŞIMIZA GELEN PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEDİ
2016’da Türkiye’nin başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmediğini belirten Büyükekşi, 2017’ye dair olumsuz bir şey düşünmediklerini söyledi. Büyükekşi, dünya açısından olası riskin Trump’ın ne yapacağının bilinmemesi olduğunu kaydetti. Büyükekşi, 2017’ye ilişkin kendi tahminlerini ‘büyüme yüzde 3.1, enflasyon yüzde 9 olur’ diyerek paylaştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.