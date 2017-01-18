İhracatçılar 2017’yi sıçrama yılı ilan etti

İhracatçılar 2017’ye olumlu bakıyor. Dünya ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmeler, civar ülkelerimizdeki kaos ortamı ve döviz kurunda yaşanan oynaklık nedeniyle 2016’da zor bir yıl geçiren ihracatçılar, 2017 yılını atılım yılı olarak ilan etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016 yılı değerlendirme ve 2017 yılı hedeflerinin açıklandığı toplantıda basın mensupları ile buluştu. “Hükümetimizin, ihracatı kalkındırmak amacıyla peş peşe aldığı reform kararlarıyla birlikte 2017’yi bir sıçrama yılı ilan ettik” diyen Büyükekşi “2017 bütçesinde ihracat destekleri 1 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarıldı. İhracatçımıza Yeşil Pasaport verileceği müjdesini sayın başbakanımızdan aldık” açıklamasına yaptı.

3 REKOR KIRILDI

Büyükekşi, 2016’da ihracatta 3 rekor kırdıklarını, bunların başında dünya ticaretinden alınan payın yüzde 0.89’a çıkması olduğunu, İkinci rekorun ise ihracatın AB ithalatından aldığı payın yüzde 1.28’e çıkması olduğunu belirten Büyükekşi “Diğeri Türkiye’nin ABD’nin ithalatından aldığı payın yüzde 0.29’a ulaşması” dedi.