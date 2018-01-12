İhracatçıya 2 milyon lira destek!

Genellikle büyük ölçekli şirketlere verilen desteklerden artık KOBİ'ler de rahatlıkla yararlanabiliyor. Markasını yurtdışına taşımak isteyen şirketler için bu konuda altyapı oluşturma amaçlı 5 yıllık danışmanlık desteği söz konusu. 5 yıldan sonra da ihracat yaptığı hedef pazarlara yönelik danışmanlık destekleri devam ediyor.

DESTEK ALMAK ZOR DEĞİL

Bu konuda yıllık verilen desteklerin miktarı ise 2 milyon TL'yi buluyor. Turquality araştırmalarıyla öne çıkan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salim Çam, şirketlerin çoğunun bu desteklerden habersiz olduğunu vurgulayarak, “Bazı KOBİ'ler bu desteklere ulaşmanın zor olduğunu düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

159 FİRMA FAYDALANDI

149 firmanın 159 markasının Turquality Destek Programı'ndan faydalandığını kaydeden Salim Çam, “Turquality'nin ilk çıkışı perakende sektörü ağırlıklıydı. Şimdi hemen hemen tüm sektörler kapsamda. KOBİ'ler de radara girdi. Marka olabilmek için vizyoner kültür gerekir. Bu kültür kodunu yayamazsak dünya çapında marka olmakta zorlanırız. Bu konuda motivasyon sahibi KOBİ'ler için çok sayıda destek ve teşvik bulunuyor” diye konuştu.Destekle ilgili yeni tebliğin de yayınlandığını dile getiren Çam, “Turquality Programı kapsamında kuruluşlar açıldıkları her yeni pazar için aldıkları desteklerden 5 yıl süresince yararlanacak” ifadelerini kullandı.

BAZI MADDELER DEĞiŞTi

- Depolama hizmetlerine ilişkin giderlere teşvik verilecek.

- Yurtdışı fuar desteğinde ülke kriteri aranmayacak.

- Ürün geliştirme konusunda istihdam edilecek mühendis giderleri karşılanacak.

- Ürün teşhir seralarının kira giderleri, desteklenecek.

- İlaç sektörüne yönelik ruhsatlandırma ve klinik test giderleri desteklenecek.

- Firmalar aynı zamanda Türkiye Ticaret Merkezleri ve Küresel Tedarik Zinciri desteklerinden de faydalanabilecek. (Akşam)