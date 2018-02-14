İhracatta iyimserlik son 5 yılın zirvesinde

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İhracatçı Eğilim Araştırması'na katılan firmaların yüzde 77,2'si bu yıl ihracatlarının 2017'ye kıyasla artacağını öngörürken, bu oran son 5 yılın zirvesinde gerçekleşti.



TİM tarafından, 394 firmanın 2017'nin son çeyreğine yönelik gerçekleşmeleri ile 2018'in ilk çeyreğinden beklentilerini içeren "İhracatçı Eğilim Araştırması"nın sonuçları açıklandı.



Anket sonuçlarına göre, firmaların yüzde 63,3'ü geçen yıl daha önce yapmadığı ülkelere ihracat gerçekleştirirken yarıdan fazlası birden fazla yeni pazara girdi.



Firmaların üçte birinden fazlası 2018'de istihdam sayılarında artışa kesin gözüyle bakıyor. Otomotiv sektörü AB pazarında yakaladığı başarıyı Amerika kıtasına taşımayı planlarken, gıdaya dayalı sektörler de Asya ve Uzak Doğu'yu radarına aldı.



İhracatçılar yılın ilk çeyreğinde, büyümenin yüzde 3,7, dolar/TL'nin 3,87 ve avro/TL'nin ise yüzde 4,73 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Bu yılın tamamında ise büyümenin yüzde 6,2 olacağı tahmin edildi.



"İhraç pazarlarını çeşitlendirme çalışmalarımız meyvelerini veriyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, araştırmaya katılan firmaların yüzde 77,2'sinin bu yıl ihracatlarının 2017'ye kıyasla artacağını öngördüğünü belirterek, bunun neredeyse her 4 firmadan 3'üne denk geldiğini kaydetti.



Başarılı geçen 2017'nin ardından, bu yıl da firmaların hedef pazarlarda çeşitlenmeye gideceğini aktaran Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bazı sektörlerimiz, artık başarılı oldukları pazarlarda derinleşmenin yanında, yeni pazarlara da açılıyor. Otomotiv sektörümüz AB pazarında yakaladığı başarıyı Amerika kıtasına taşımaya kararlı, çelik sektörümüz ABD'ye gözünü dikti. Gıdaya dayalı sektörlerimiz ise Orta Doğu ve Rusya'nın ardından Asya ülkelerini, Uzak Doğu'yu radarlarına aldı. İhraç pazarlarını çeşitlendirme çalışmalarımız nihayet meyvelerini veriyor.



Tek bir pazara, tek bir ülkeye, tek bir bölgeye bağlı olmadan ihracat yapabilen firmalarımız sayesinde, ihracatımıza sürekliliği daha kolay yakalayacağız. Bu hedefe ulaşabilmek için ticaret heyetlerine ve Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) açılışlarına hız verdik. Geçen yıl 28 ülkeye gittik. Bu yıl en az 30 ülkeye gitmeyi hedefliyoruz. Tahran, New York, Chicago ve Dubai'nin ardından bu yıl da TTM açılışlarımız olacak. Diğer taraftan, İhracat Pusulası etkinliğimize son hız devam ediyoruz."



"Bu yıl enflasyonda tek haneye geçeceğimize inanıyoruz"



Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların 3'te 2'sinin 2017'de yeni pazarlara girdiğini aktararak, firmaların yüzde 63,3'ünün geçen yıl daha önce ihracat yapmadığı ülkelere dış satım gerçekleştirdiğini, daha önceki dönemlerde bu oranın yüzde 50'nin altında kaldığını dile getirdi.



Firmaların kur, büyüme ve enflasyon beklentilerine değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Geçen yılın 9 ayında yüzde 7,4 büyüdük. Bunun 1,45 puanı net dış ticaretten, 2,31 puanı ise yatırımlardan geldi. Bu yıl ihracatımız, küresel ticaretteki olumlu gelişmelerden beslenerek hükümetimizin destekleriyle atağa kalkarken, büyüme ve yatırımlara vereceğimiz katkı inşallah daha yüksek olacak. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 11,7 oldu. Bizim hesaplamalarımız bu oranın daha düşük olacağı yönünde. Bu yıl enflasyonda tek haneye geçeceğimize inanıyoruz."