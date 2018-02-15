İhracatta iyimserlik zirvede

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 394 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği 2017’nin son çeyreğine yönelik gerçekleşmeleri ile 2018’in ilk çeyreğinden beklentilerini içeren ‘İhracatçı Eğilim Araştırması›nın sonuçları açıklandı. Buna göre ankete katılan firmaların yüzde 77.2’si bu yıl ihracatlarının 2017’ye kıyasla artacağını öngörürken, bu oran son 5 yılın zirvesinde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, firmaların yüzde 63.3’ü geçen yıl daha önce yapmadığı ülkelere ihracat gerçekleştirirken yarıdan fazlası birden fazla yeni pazara girdi. Firmaların üçte birinden fazlası 2018’de istihdam sayılarında artışa kesin gözüyle bakıyor.

DÜNYAYI DOLAŞIYORUZ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen yılın son çeyreği için gerçekleştirdikleri araştırmada, son çeyrekte artış bekleyenlerin oranının yüzde 49’da kaldığını anımsatarak, “Yıl başında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, ‘2018’de sadece yıl genelinde değil, aylar bazında da rekorlar kırılacak, artışlar kalıcı ve sürekli olacak’ diye belirtmiştik. Ocak ayında açıkladığımız yüzde 16.3’lük artış bu zincirin ilk halkası” dedi. Başarılı geçen 2017’nin ardından, firmaların hedef pazarları çeşitlendireceğini aktaran Büyükekşi, “Geçen yıl 28 ülkeye gittik. Bu yıl en az 30 ülkeye gitmeyi hedefliyoruz. Tahran, New York, Chicago ve Dubai’nin ardından bu yıl da TTM açılışlarımız olacak” dedi.

YENİ İSTİHDAM YARATILACAK

Mehmet Büyükekşi, araştırmaya katılan firmaların yüzde 40’a yakınının 2018’in her çeyreğinde yeni istihdam yaratmayı planladığına değinerek, “İşsizlik Ekim 2017 itibarıya yüzde 10,3 oldu ancak bir önceki yılın aynı ayına göre çalışan sayısı 1 milyon 378 bin kişi arttı. Firmalarımızın verdikleri yanıtlar istihdamın 2018›de daha fazla artacağını, işsizliğin de tekrar tek haneli rakamlara düşeceğini gösteriyor” dedi.