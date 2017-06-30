Türkiye'nin ihracatı geçen yılın mayıs ayına göre 12,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 21,7 yükselerek 20 milyar 923 milyon dolar oldu.