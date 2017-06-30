Türkiye'nin ihracatı geçen yılın mayıs ayına göre 12,5 arttı
Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 21,7 artışla 20 milyar 923 milyon dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 21,7 yükselerek 20 milyar 923 milyon dolar oldu.
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