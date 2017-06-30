Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye'nin ihracatı geçen yılın mayıs ayına göre 12,5 arttı

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 21,7 artışla 20 milyar 923 milyon dolara çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
 
Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 21,7 yükselerek 20 milyar 923 milyon dolar oldu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktorlar ameliyat masasında maç izledi

Doktorlar ameliyat masasında maç izledi

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA