İhracatta rekora devam
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırılırken, çift haneli artışta da 7’nci aya ulaşıldı.
Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10.4 artışla 54.7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 10.7 artarak 161.1 milyar dolar oldu.
160 MİLYAR $ AŞILDI
İhracat rakamlarını Kayseri’de açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşıyoruz, yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1.5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz, son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli” dedi. Miktar bazında bakıldığında ihracatın nisan ayında yüzde 1.2 azalarak 9.5 milyon ton olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, “Parite değişimlerinin ihracatımızı nasıl etkilediğine bakacak olursak nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle Euro/dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili” dedi. Büyükekşi, 2018’i ‘Rekorlar Yılı’ ilan ettiklerini ve yılı 170 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatarak tarihin en yüksek rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Belirsizlik ortamı tereddütlere yol açıyor
24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere de değinen Büyükekşi, seçimlerin erken bir tarihe alınmasını çok olumlu bir gelişme olarak gördüklerini söyledi. Büyükekşi, “İş dünyası olarak en önemli önceliğimiz, her alanda belirsizliğin ortadan kalması. Çünkü, belirsizlik ortamı, hem iç hem de dış yatırımcılarda bir tereddütte sebep oluyor. Seçim sürecinin geride kalması ile birlikte, yeniden yapısal reformlara hız vereceğiz. Ekonomiyi, ihracatı, yine en önemli gündem maddemiz haline getireceğiz. Nice yatırımların temellerini atarak, nice pazarlara ihracat yaparak, yeni istihdam olanaklarıyla 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.
İhracata daha fazla kadın eli değecek
Büyükekşi nisan ayında TİM olarak aldıkları kararla yönetim kademelerinde daha çok kadına yer verdiklerini, 60 meclis başkanından 3’ünün kadınlardan seçildiğini ifade etti. Büyükekşi, yönetim ve denetim kurullarında 35 olan kadın sayısı 49’a çıktığını sözlerine ekledi.
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