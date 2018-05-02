İhracatta rekora devam

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10.4 artışla 54.7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 10.7 artarak 161.1 milyar dolar oldu.

160 MİLYAR $ AŞILDI

İhracat rakamlarını Kayseri’de açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşıyoruz, yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1.5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz, son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli” dedi. Miktar bazında bakıldığında ihracatın nisan ayında yüzde 1.2 azalarak 9.5 milyon ton olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, “Parite değişimlerinin ihracatımızı nasıl etkilediğine bakacak olursak nisan ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle Euro/dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili” dedi. Büyükekşi, 2018’i ‘Rekorlar Yılı’ ilan ettiklerini ve yılı 170 milyar doların üzerinde bir ihracatla kapatarak tarihin en yüksek rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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