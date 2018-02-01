İhracatta rekorlar yılına çift haneli başlangıç
İhracat, ocak ayında yüzde 16.3 artışla 12 milyar 198 milyon dolara çıkarak yeni yıla çift haneli başlangıç yaptı.12 aylık ihracat ise ocakta 158 milyar doları aşarak 2014’teki tüm zamanların en yüksek rakamını aştı.
İhracat 2018’e çift haneli başlangıç yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12 milyar 198 milyon dolara yükseldi. Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en iyi 3. ocak ayı oldu. 12 aylık ihracat ise ocakta 158 milyar doları aştı. Böylece 2014 yılı sonundaki 157.6 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek rakamı da 12 aylık ortalamada aşılmış oldu.
Ocak ayı ihracat rakamlarını Toyota’nın Sakarya Fabrikası’nda düzenlediğ tolantıyla açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi “1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” dedi. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi Kato’nun da katıldığı toplantıda konuşan Büyükekşi “Söz verdiğimiz gibi İhracatta rekorlar yılına çift haneli artışla başladık. Son 12 aylık ihracatımız da bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artarak 158 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 842 milyon dolar oldu” dedi.
OTOMOTİV LİDER
TİM Başkanı Büyükekşi’nin verdiği bilgiye göre sektörel bazda ocak ayında en fazla ihracatı, 2.27 milyar dolarla otomotiv gerçekleştirdi. İhracat pazarlarına bakıldığında ocak ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 18.3, İngiltere’ye yüzde 11.4, İtalya’ya yüzde 17, ABD’ye yüzde 20.4; İspanya’ya yüzde 30.9 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise 79.9 ile Yunanistan’da yakalandı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulması için çalışma başlattıklarını da vurguladı.
Kazanılan 1 dolar ihracat, 1 kurşun kadar etkili
Büyükekşi, ‘Zeytin Dalı’ operasyonunun başarı ile sürdüğünü söyledi. Büyükekşi “Biliyoruz ki bu mücadelede sürdürülebilir başarı, ardındaki güçlü ekonomi ile mümkün. TİM olarak, 70 bin ihracatçımızla, ekonomiye güç katıyor, Hazine’mize döviz kazandırıyoruz. Kahraman ordumuzun ihtiyaç duyduğu dövizi ülkemize kazandırmak, biz ihracatçıların boynunun borcu. Zeytin Dalı operasyonuna verebileceğimiz en iyi destek, ihracatta yeni rekorlar. İhracatçılarımızın ülkemize kazandıracağı fazladan her 1 dolar, terörizme karşı bir kurşun kadar etkili olacaktır” diye konuştu.
Sanayi 7 yılın zirvesinde
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ocak 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, geçen aralık ayında 54.9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocak ayında 55.7’ye yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü ve Mart 2011 tarihinden bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandığını gösterdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı açıklamada “Sanayimiz PMI’da son 7 yılın rekorunu kırarak 2018’e coşkulu bir giriş yaptı” diye konuştu.
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