İhracatta rekorlar yılına çift haneli başlangıç

İhracat 2018’e çift haneli başlangıç yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artarak 12 milyar 198 milyon dolara yükseldi. Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en iyi 3. ocak ayı oldu. 12 aylık ihracat ise ocakta 158 milyar doları aştı. Böylece 2014 yılı sonundaki 157.6 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek rakamı da 12 aylık ortalamada aşılmış oldu.

Ocak ayı ihracat rakamlarını Toyota’nın Sakarya Fabrikası’nda düzenlediğ tolantıyla açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi “1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” dedi. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi Kato’nun da katıldığı toplantıda konuşan Büyükekşi “Söz verdiğimiz gibi İhracatta rekorlar yılına çift haneli artışla başladık. Son 12 aylık ihracatımız da bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artarak 158 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 842 milyon dolar oldu” dedi.

OTOMOTİV LİDER

TİM Başkanı Büyükekşi’nin verdiği bilgiye göre sektörel bazda ocak ayında en fazla ihracatı, 2.27 milyar dolarla otomotiv gerçekleştirdi. İhracat pazarlarına bakıldığında ocak ayında 161 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 18.3, İngiltere’ye yüzde 11.4, İtalya’ya yüzde 17, ABD’ye yüzde 20.4; İspanya’ya yüzde 30.9 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise 79.9 ile Yunanistan’da yakalandı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulması için çalışma başlattıklarını da vurguladı.