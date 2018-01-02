İhracatta tarihin en iyi 2’nci yılını yakaladık

Türkiye 2017’de 157.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat seviyesine ulaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017’de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10.22 artarak 142 milyar 532 milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktı. Bu rakam 2014 yılında kırılan ve tüm zamanların rekoru olan 157.6 milyar dolarlık ihracattan sonraki en yüksek ihracat rakamı oldu.

ARALIKTA AYLIK REKOR

İhracatta Orta Vadeli Program’da öngörülen 156.5 milyar dolarlık hedef de aşıldı.Bakanlığın verilerine göre 2017 yılı aralık ayı ihracatı ise tüm aralık ayı ihracatları içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı. İhracat, aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.59 artarak 13 milyar 881 milyon dolar, ithalat ise yüzde 27.68 artarak 23 milyar 452 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.85 artarak 37 milyar 334 milyon dolar oldu.

OTOMOTİV YİNE ZİRVEDE

2017 yılında en çok ihracat otomotivde yapıldı. Otomotiv sektörü 23 milyar 971 milyon dolar, kazan-makine ihracatı 14 milyar 56 milyon dolar ve kıymetli maden ve mücevher ihracatı ise 10 milyar 886 milyon dolar oldu.

Bakanılğın verilerine göre geçen yıl ithalat da yüzde 17,92 artışla 198 milyar 576 milyon dolardan 234 milyar 156 milyon dolara yükseldi.

DIŞ TİCARET % 14.7 ARTTI

Dış ticaret hacmi geçen yılın ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.70 artarak, 341 milyar 108 milyon dolardan 391 milyar 250 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 37,50 artışla 77 milyar 62 milyon dolar olarak hesaplandı. 2016 yılında dış ticaret açığı 56 milyar 44 milyon dolar seviyesindeydi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2016’da yüzde 71.8 iken geçen yıl yüzde 67.1’e indi.