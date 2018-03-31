İkinci el araçta haksız KDV'ye son verilecek

Yasanın getirdiği yenilikler şöyle:

KDV İADESİ ÇIKTI

Yasadan belli istisnalar dışında KDV iadesine ilişkin düzenlemeler çıktı. Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, huzurevi, ibadethaneler ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak.

TEKNOLOJİYE İNDİRİM

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizat vergiden muaf olacak.

KOMUTANA SAĞLIK DESTEĞİ

AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak önergesi ile kuvvet komutanları, jandarma, sahil güvenlik komutanları, orgeneraller ve aileleri milletvekilleri gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Komutanlar özel sağlık kuruluşlarına gidebilecek.

VEKİL DÜZENLEMESİ

Milletvekilleri, kamuya ait sosyal tesislerden en uygun tarifeden yararlanabilecek.

(Sabah)