‘İkinci el’de garantili satış dönemi başlıyor
İkinci el araç satışına yeni düzenlemeler getiren yönetmelik yürürlüğe girdi. Artık yetki belgesi almayanlar ikinci el araç alım-satımı yapamayacak. Satılan araç, 3 ay satıcının garantisinde olacak.
İkinci el araç satışını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre bundan sonra ikinci el kara taşıtı satışını işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar yapabilecek. Söz konusu yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Bu belge, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Belgenin geçerlilik süresi ise beş yıl olacak.
BİLGİ SİSTEMİ OLUŞACAK
Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek.
Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacak. Söz konusu kartta, taşıtın marka ve modeli ile model yılı, rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası, plaka numarası, boyalı ve değişen parçaları gibi bilgiler yer alacak.
8 YAŞA RAPOR YOK
Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak. 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için bu rapor gerekmeyecek. İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.
30 GÜNDE TAMİR ŞARTI
İkinci el taşıt ticareti yapanlar için getirilen hususlar ise şöyle sıralanıyor:
- Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumlu olacaklar.
- İkinci el otomobilin garanti kapsamındaki tamir süresi 30, motosikletin 20 gün olacak.
YABANCI PLAKAYA CEZA DÜZENLEMESİ
Öte yandan yabancı plakalı araçlar trafik ve idari cezalarını ödemeden sınır dışına çıkamayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.