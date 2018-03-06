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Van merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Van merkezli 10 ilde yürütülen terör operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Er Kazım Dayanır" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Van, Kocaeli, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca, 74 kuru sıkı tabanca fişeği, 2 fotoğraf makinesi, 26 cep telefonu, 21 sim kart, 68 CD, propaganda içerikli 31 kitap, bilgisayar, 4 taşınabilir bellek, 1 hard disk ve 6 hafıza kartı ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.

 

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