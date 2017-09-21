İlk defa 'arı ekmeği' üretti, kilosunu 500 liradan satıyor

Türkiye'de çok az arıcı tarafından üretilen besin deposu arı ekmeğini Kütahya yöresinde ilk defa üretimini gerçekleştiren Hisarcık'lı bal üreticisi Murat Aksulu, Türkiye'deki ismi arı ekmeği olan bu besin deposu, yurtdışında 'perga' olarak bilindiğini söyledi.

Aksulu, " Polenin işlenmiş hali olan ürün için arılar, doğadaki çiçek tozunu ayaklarının arkasına alarak kovana getiriyor. Arılar, bu polenleri kendi salgısıyla altıgenlerin içine depoluyor. Ardından pupadan çıkan yavru arı 5 gün boyunca bu arı ekmeğini yiyor. Arının ilk besini olduğu için bu ürüne 'bebek maması' da deniliyor. Üretimi meşakkatli olduğu için arı ekmeğini bu bölgede benden başka üreten yok. Kovan içinde 5 çerçevede bulunan arı ekmeğinin 2 çerçevesini beslenmesi için arıya bırakıyoruz, 3 çerçevesi ise bize kalıyor. Şu anda kilogramını 500 liraya satıyoruz" diye konuştu.

ARI EKMEĞİNİN FAYDALARI

Uzmanlar arı ekmeğinin insan sağlığına yararlarını şu şekilde açıklıyorlar; "Arı ekmeği, içeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur. Bireylerin bedensel ve zihinsel gücünü arttırmada yardımcı olur. Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği de vardır. Kanamalı diş eti koruma tedavisinde faydalıdır. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede ve kas gücünün artırılmasına da yardımcı olur."