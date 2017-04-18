'Evet'in ilk günden katkısı 45 milyar lira

Türkiye'de siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni içeren anayasa değişikliği için yapılan referandumda, vatandaşın 'evet' tercihi yapması piyasalarda iyimser rüzgârlar estirdi. Referandum sonucunun ardından, erken seçim ihtimali yaratan belirsizliğin ortadan kalkması, Türk varlıklarına ilgiyi artırdı. Türk Lirası'ndaki değer kazancıyla birlikte, borsadaki yükseliş ve faizdeki düşüşün Türkiye ekonomisine ilk günkü katkısı 45 milyar liranın üstüne çıktı.

DOLAR YÜZDE 2.3 DÜŞTÜ

Referandumdan 'evet' sonucunun çıkmasının olumlu ilk etkisi döviz piyasasında gözlendi. Cuma akşamı 3.73 TL'ye kadar yükselen dolar, haftanın ilk işlem gününde 3.6250 TL'ye kadar gerileyerek, 3.64 seviyelerinde dengelendi. Dolar, yüzde 2.4 civarında değer kaybederken, TL tüm dünyada en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolardaki değer kaybının etkisiyle, Türkiye'nin toplam brüt borç stokunda 36 milyar liralık azalış yaşandı. 201.1 milyar dolar döviz açık pozisyonu olan reel sektörün bir günlük kur farkı kazancı 18.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

BORSA 91 BİNE DAYANDI

Yılbaşından bu yana 1.1 milyar dolarlık yabancı girişi olan Borsa İstanbul'da endeks dün açılışta yüzde 1'den fazla yükselerek 90 bin 991 puana kadar çıktı. İkinci seans dalgalı bir seyir izleyen endeks günü yüzde 0.66'lık artışla 90 bin 653 puandan tamamladı. Borsadaki şirketlerin piyasa değeri bir günde 7 milyar liraya yakın artarak 688 milyar liraya ulaştı. Referandum sonuçları, tahvil-bono piyasasında da yabancı alımlarını hızlandırdı. 24 Şubat 2027 vadeli 10 yıllık tahvilin cuma günü yüzde 11.11 olan faizi, dün 10.85'e geriledi. Faizdeki düşüşün ekonomiye bir günlük katkısının 1 milyar lira civarında olduğu belirtiliyor.

3.60 TL'NİN ALTINA İNEBİLİR

Analistler, halk oylaması sonucu döviz kurlarında görülen düşüş eğiliminin devam edebileceğini, bundan sonraki süreçte yurt içinde ekonomi politikalarına ilişkin beklentilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. Commerzbank'ın kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Tatha Ghose, Türk varlıklarında kısa süreli bir ralli beklediğini, doları 3.60 TL'nin altına düşebileceğini söyledi.

ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının altının ons fiyatını beş ayın zirvesine taşımasının etkisiyle yükselen gram altın, 154.4 lira ile tarihi zirvesine çıktı. Yurt içinde dolar kurundaki gerileyişle 154 liranın üzerinde tutunamayan altının gram fiyatı, gün içinde kazançların bir kısmını geri vererek 152 liraya seviyesine geriledi. Ayrıca bin 295 dolar ile son beş ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı dün bin 289 dolar seviyesinden işlem gördü. (Kaynak: SABAH)