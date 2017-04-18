İlk günden yabancı yatırımcı akını

Burdur GES’i Mısır ve Suudi Arabistan ortaklı enerji şirketi Al Abound Holding alırken, Fransız Sephora ise Tekin Acar’ın 19 mağazasını almak için anlaşma yaptı. The Abraaj da Türkiye’de yeni şirketler aradığını duyurdu.

1. Abraaj şirket avına çıktı

Hepsiburada ve Fibabanka’nın ortağı The Abraaj Grup, referandum sonrası Türkye’de yatırım yapmak için yeni şirketler arıyor. Bloomberg News’e göre Abraaj Capital Türkiye Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu “Türkiye’de yatırım periyodundayız, şu anda çıkış yapmayı planladığımız yatırımımız yok” dedi. Yorgancıoğlu’nun verdiği bilgilere göre Abraaj, Türkiye’de sağlık ve hızlı tüketim sektörleriyle ilgileniyor. Yorgancıoğlu, referandum sonrası görünüme ilişkin olarak da “Daha çok istikrar bekliyorum. Türkiye’de pozitif atmosfer sürecek. TL yıl sonuna doğru daha çok istikrar kazanır” dedi. Şubat 2015’te Hepsiburada’nın yüzde 25 hissesi için 100 milyon dolarlık yatırım yapan The Abraaj Grup, 2016’da Fibabanka’ya da yüzde 9.95 ortak olmuştu.

Alman iş dünyası iyi ilişkiler bekliyor

Alman iş adamları Türkiye ile eski ‘iyi ve sorunsuz’ ekonomik ilişkilere yeniden dönüş bekliyor. “Hızlı bir şekilde bu özelliklere sahip başka bir ülke bulmak kolay değil” diyen işadamları, Türkiye ile geçmişteki gibi sorunsuz ilerleyen ticari ilişkilerin korunmasını istediler. Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Martin Wansleben “İki ülke arasında çok sıkı bağlantılar var” derken darbe girişiminden bu yana ekonomik ilişkilerin bir hayli soğuduğuna dikkat çekti. DIHK raporuna göre Doğu ile Batı arasındaki Türkiye, buradan Arap ülkelerine ulaşmak isteyen pek çok Alman firması için çok önemli. Türkiye’de 6 bin 800 Alman firması faaliyet gösteriyor.

2. Suudiler hayvancılık için yönünü Türkiye’ye çevirdi

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın (KKA) ortak organizasyonuyla Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’den 50 girişimci, Diyarbakır’a geldi. Dün başlayan 8. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı’na katılan girişimciler tarım ile hayvancılık sektöründe faaliyet yürüten işletmelerde incelemede bulunuldu. Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren AKEL Ziraat Genel Müdürü Waleed Abdulaziz Al-Shallali “Suudi Arabistan dünyada en çok et ithal eden beşinci ülke, bu kaynağı Türkiye’den bulursak tercihimiz burası olur. Halk oylaması, Türkiye’deki istikrarın kalıcı olduğunu ve büyüyeceğini bize gösterdiği için bizim için Türkiye daha ümitvar bir kapı oldu” dedi.

REFERANDUM HEYECAN VERDİ

TYDTA Temsilcisi Dr. M. Mustafa Göksu ise heyette yer alanların tarım ve hayvansal alandaki ithalatçılar olduğunu söyledi. Göksu, iki yıl sonra Suudi Arabistan’da hayvansal yatırımların yasaklanacağını belirterek “Suudi Arabistan şimdi bir yasa çıkarttı yurt dışında yatırım yaptığınız takdirde yatırımınızın yüzde 75’ini destekliyor. Yatırım yapılabilir ülkelerin içinde Türkiye de var. Dolayısıyla biz bundan istifade edip, bu tüccar, yatırımcı arkadaşlarımızın bu bölgeyle tanıştırmak istiyoruz. Referandumdan sonra Türkiye ayrı bir heyecan kazandı. İnşallah bu heyecanın arkası boş çıkmayacak” dedi. KKA Genel Sekreteri Hasan Maral da “Doğrudan bölgeye gelip yatırım yapmak isteyenler de var. Bölgedeki yatırım fırsatlarını öğrenmek isteyenler de var” dedi. Maral, heyetin daha sonra Şanlıurfa’da temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.

3. Tekİn Acar, Sephora İLE MASAYA OTURDU

TÜRKİYE’NİN önde gelen kozmetik firmalarından Tekin Acar, Fransız Sephora ile 19 mağaza için masaya oturdu. Taraflar konu ile ilgili Rekabet Kurumu’na başvurdu. Kurumun da onay vermesi ile birlikte devir işlemi tamamlanacak. Tekin Acar Kozmetik’in halen Türkiye genelinde 79 mağazası ve 430 çalışanı bulunuyor. Fransız Sephora’nın ise 33 ülkede 2 bin 300 mağazası var.

4. Al Abound HOLDİNG BURDUR GES’İ aldı

Türk şirketi Tekno Ray Solar’ın kurduğu 6.6 megavat kapasiteye sahip Burdur Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES) Mısır ve Suudi Arabistan ortaklı Al Abound Holding satın aldı. Yapılan açıklamada, Al Abound Holding’in 2018 sonuna kadar Türkiye’de 50 megavatlık yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Tekno Mali İşler Müdürü Berna Meriç, güneş enerjisi santrallerinin global yatırımcının ilgisini çektiğini vurgulayarak “Bu anlaşma bunun güzel bir örneği” dedi.

Türk şirketlere yabancı yatırım üçe katlandı

YabancılarınTürk şirketlerini devralmak için 2016’da yaptığı yatırım tutarı bir önceki yıla kıyasla üçe katlanarak 18.9 milyar lira oldu. Yabancıların yatırım yaptığı Türk şirketi sayısı ise 47 oldu. Yabancılar tarafından Türk şirketlerinin devralınmasında 9 işlemle Hollandalı yatırımcılar ilk sırada yer aldı, bunu 6 işlemle Almanya, 4 işlemle Japonya ve İngiltere izledi.