İlk önemli mesai G20 zirvesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de önceki gün yemin etmesinin ardından kabine belli olurken Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Berat Albayrak’ın ilk uluslararası mesaisi Arjantinde olacak. Albayrak, Buenos Aires’te 21-22 Temmuz’da gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları zirvesine katılacak.

IMF TOPLANTISI DA VAR

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan tarafından oluşturulan kabinede yer alan ekonomi yönetiminin enflasyon, işsizlik ve cari açığa yönelik güçlü adımlar atması, mali disipline odaklanması ve temel yapısal sorunlara kalıcı çözümler getirmesi hedefleniyor. Bu süreçte, bakanlar uluslararası organizasyonlarda da Türkiye’yi temsil edecek. G20 üyesi ülkelerden bakanlar, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılacağı toplantıda, küresel ekonomi, teknolojik değişimin ekonomiler üzerindeki etkisi, özel sektörün altyapı yatırımlarına katılması, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi ve istihdam konuları ele alınacak.Öte yandan yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği önemli toplantılardan biri de Dünya Bankası Grubu ve IMF ortaklığında 8-14 Ekim’de Endonezya’da düzenlenecek. Her yıl gerçekleştirilen geleneksel toplantıya, Bali Adası ev sahipliği yapacak.