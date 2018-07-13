İlk talimat Kanal İstanbul

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan koltuğa oturur oturmaz ilk talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine bakanlık görevini verirken projelerin hız kesmemesini istediğini anlatan Bakan Turhan ilk talimatını Kanal İstanbul’a yönelik verdi. Bakan Turhan, yaptığı açıklamada, 10 Temmuz Salı itibarıyla bakanlık görevini devraldığını anımsatarak, ilk işinin bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla genel müdürlerden çalışmaları hakkında brifing almak olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insanların ulaşımda ve iletişimde yaşamını kolaylaştıracak projelerin hızlandırılması için çalışacaklarını dile getiren Turhan, “Bürokratlarımıza ilk talimatımız, ‘Tüm projelerimiz hızla devam edecek. Hiçbir projede yavaşlama olmayacak. Gerekirse daha fazla çalışacağız’ şeklinde oldu” dedi.

ERDOĞAN DEPAR İSTEDİ

Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine bakanlık görevini verirken projelerin hız kesmemesini istediğini, koşmanın tek başına yeterli olmayacağını, depar atılması gerektiğini söylediğini anlattı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Karadeniz’i ve Marmara Denizi’ni birbirine bağlayacak Kanal İstanbul Projesi’nin finansman modelinin en kısa zamanda netleştirilmesinin ardından bu yıl bitmeden ihale ilanına çıkılması talimatını verdiğini vurgulayan Turhan, bakanlığının bir diğer önemli projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda da çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü bildirdi. Turhan, dünyanın en büyüğü olacak Türkiye’nin prestij projesi yeni havalimanını 29 Ekim’de hizmete alacaklarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk fazı hizmete açılacak havalimanında, günlük 3 bin 500 uçağın iniş-kalkış yapacağını ifade eden Turhan, havalimanının Türkiye ekonomisine 73 milyar liralık katkı yapmasının beklendiğini dile getirdi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Geçen yıl 18 Mart’ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmaların hızlandırılacağına dikkati çeken Turhan, Lapseki’nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu’nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprünün, Çanakkale Boğazı’nın ilk asma köprüsü olarak hizmet vereceğini söyledi. Turhan, tamamlandığında “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün içinde birçok simgenin bulunduğunu ve adeta “simgelerin köprüsü” olacağını kaydetti.

Uydularda çalışmalar hız kesmeyecek

Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A’da çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Turhan, Ankara’daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi’nde yapımı süren uydunun 2020 yılında tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Turhan, Türksat 5A’nın 2020’de, Türksat 5B’nin de 2021’de uzaya gönderilmesi için de çalışmaların hız kesmeden yapılacağını dile getirdi. Turhan ULAK için GSM operatörlerinin ticari siparişlerinin ağustosta teslim edileceğini söyledi.