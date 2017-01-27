İlk yerli baz istasyonu mart sonunda kullanımda

ASELSAN yetkililerinden alınan bilgiye göre ULAK, saha testlerinin ardından ‘canlı şebeke’ye bağlanacak. 4.5G teknolojisinin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve standartları karşılayacak şekilde ULAK Projesi kapsamında geliştirilen baz istasyonu, Türkiye’de 4.5G’nin milli imkan ve kaynaklarla hayata geçirilmesine katkıda bulunacak. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenen ULAK Projesi, ticari mobil iletişim ağları, kamu güvenliği ağları, acil haberleşme ağları ve askeri haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere milli bir 4.5G makro baz istasyonu üretmek amacıyla hayata geçirildi ve fiili olarak 23 Mayıs 2013’te başladı. ULAK için Turkcell’de test çalışmaları tamamlandı. Türk Telekom ve Vodafone’da ise test çalışmalarının yüzde 80’i bitirildi. ULAK’ın saha testlerinin yapılması amacıyla her bir operatöre 3’er saha tahsis edildi.