İlk yerli sondaj gemimizde hazırlıklar sona yaklaşıyor

Ciner Grubuna ait Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılış töreninde konuşan Albayrak, tesisin, Türkiye'yi soda külü üretiminde küresel rekabette sadece önemli ülkelerden biri haline değil, aynı zamanda dünya lideri konumuna getireceğini söyledi.

Bakan Albayrak, 2018 yılının, bu önemli yatırımın hayata geçmesiyle başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 2017'nin Nisan ayında açıklanan Milli Enerji ve Maden Stratejisi çerçevesinde çok önemli altyapı hamlelerinin hayata geçirilmeye başlandığına işaret etti.

Yılda 55 milyar dolar enerji ve maden ithalatı yapan bir ülke olarak bu konudaki bağımlılığı azaltma noktasında çok önemli hedefler ortaya koyduklarını anlatan Albayrak, "2017 yılında elektrik üretiminde, büyük kısmı özel sektöre ait 35 milyar lirayı aşan bir değere sahip 8 bin 222 megavatlık rekor kapasitede üretim tesisini devreye aldık. Elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yaptığımız 7 milyar liralık yatırım noktasına bakıldığında toplamda 42 milyar liralık yatırımla 2017 yılını Cumhuriyet tarihinin rekoru sayılabilecek bir yatırımla kapattık." diye konuştu.

Albayrak, doğalgaz alanında 2 FSRU gemisinin yanında LNG terminallerinin kapasite artışını da hayata geçirdiklerini ve rekor talepleri kesintisiz bir şekilde karşılayabilecek bir altyapıya kavuştuklarını belirterek, günlük doğalgaz talebinde rekor seviyeler olan 260 milyon metreküplük tüketimi sadece bir yılda yapılan kapasite artışlarıyla 288 milyon metreküpe taşıyarak, talebin üzerine çıkan bir yatırım yapıldığını hatırlattı.

Denizlerde ise iki gemi ile birlikte 11 bin kilometreden fazla 2 boyutlu sismik araştırmanın tamamlandığını vurgulayan Albayrak, "(Petrol ve doğalgaz) Aramacılık alanında Türkiye'ye yepyeni bir sayfa açacak olan ilk yerli sondaj gemimizi ülkemizin ve milletimizin hizmetine kazandırarak, 2017 yılını bu büyük gururla kapatmış olduk. En kısa zamanda hazırlıklarını tamamlayacağız ve bu gemimizi Türk bayrağını dalgalandırarak Akdeniz'e inşallah uğurlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, kaynakla birlikte teknolojide de dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle hazırladıkları Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) stratejisi açısından geçen yılın hem güneş hem de rüzgar ihaleleriyle çok önemli bir yıl olduğunu belirterek, "Ülkemizi rüzgar ve güneş enerjisi teknolojilerinin merkezi haline getirmek için YEKA yarışmalarına 2018 yılında da yoğun bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

- "Madenlerde yeni ihale modeli"

Maden alanında da yapısal dönüşümlerin hayata geçirildiğini aktaran Albayrak, karada bir milyon metre sondajı tamamladıklarını, jeofizik ve jeokimya haritalarının çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını bildirdi.

Bakan Albayrak, jeokimya haritalarının 18 paftasının 14'ünü yıl sonu itibarıyla bitirdiklerine ve ilkbahar bitmeden kalan 4 paftayı da tamamlayıp yılın ilk yarısında Türkiye'nin ilk jeokimya haritalarının tüm resmini ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, şöyle devam etti:

"İnsan odaklı, bilim odaklı ve şeffaf olarak nitelendirdiğimiz yeni madencilik stratejimiz çerçevesinde risk analizi dönemini başlattık. Geçen yıl, riskli madenlerde denetimi asgari 4 katına çıkarttığımız bir yıl oldu. Yine maden alanında çok önem verdiğimiz yeni ihale modelinin altyapısını tamamladık. Cevherimizde olan birçok madenin teknoloji eksikliği nedeniyle yurtdışına ihraç ettikten sonra yarı ürün veya nihai ürün olarak çok daha yüksek fiyata Türkiye'ye ithal ediyorduk. İşte bu tesis gibi inşallah yeni dönemde yeni yapılacak olan yatırım planlaması stratejisi ile birlikte cari açığımızı da artıran bu eksikliğe son verme noktasında kritik adımlar atıyoruz. Artık maden sahalarımızda nihai ürün geliştirecek fabrika ve Ar-Ge tesisi yapma şartı noktasında ortaklık ya da kar paylaşımı modeliyle birlikte yeni bir ihale modeli geliştireceğiz. 2018 yılı, madenciliğin yükselen yıldız sektör olduğu bir yıl olacak."

Albayrak, 2017 yılının, yaşanan onca saldırıya ve taarruza rağmen her alanda atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla rekor büyümelerle kapandığının altını çizerek, "İpi, kontrolü dışarıda olan ya da dışarıdaki odaklarla hedef birliği yapmış bazı kesimler saldırmayı sürdürecek ama biz de Türkiye'yi kontrol altına almak isteyen bu saldırılara rağmen çok çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "800 milyon dolar net döviz girdisi"

Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ise Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesisi ile Türkiye ve şirketlerinin dünyanın en büyük soda külü üretici konumuna geldiğini belirterek, camdan deterjan ve gübre üretimine, hayvan yeminden metal maden ve pasta üretimine, nükleer santrallerde kullanıma kadar çok geniş bir alanda kullanılan bu ham maddeyi üretmekten mutlu olduklarını söyledi.

Tesisin inşaatına 2015 yılında başladıklarını ve 2,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak üretime geçtiklerini hatırlatan Ciner, "Kazan Soda ve Beypazarı Soda Külü tesislerimizde üretilen soda külü, bütün dünyaya ihraç edilerek ülkemize 800 milyon dolar net döviz girdisi sağlanmaktadır. Bu 800 milyon dolar ihracat yapılırken, 1 dolar ithalat girdimiz yoktur." dedi.

Ciner Grubu tarafından tamamen yurt dışından sağlanan krediyle toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis, 2,7 milyon ton soda külü üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Tesis, ayrıca 400 ton buhar ve 380 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle önemli bir kojenerasyon tesisi niteliği taşıyor.