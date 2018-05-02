İmar barışı 15 milyon kaçak yapıyı kapsıyor

Türkeye'nin kanayan yarası imarsız yapılara ilişkin tarihin en kapsamlı imar barışı herkesi heyecanlandırdı. İstanbul’da birçok ilçe, İzmir’de ise kentin neredeyse tamamı bu kapsama girerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacak torba tasarı içinde yer alan imar barışının ayrıntılarını anlattı.

MÜRACAAT BEKLİYORUZ

“Hazine arazisine, Boğaz’a, kıyıya, ormana, meraya, tarlaya yapılan binalar da getirdiğiniz düzenlemeden yararlanabilecek mi” sorusuna Özhaseki, “Biz tasarıya istisnai bir hüküm koymadık. Yapının durumuna göre parasını yatıran herkes yararlanabilecek” yanıtını verdi. Yaklaşık 13 ila 15 milyon yapı sahibinin devletle ihtilaflı olduğunu anlatan Özhaseki, bu sorunu çözmek için yapılacak barışın devlete katkısının 50 milyar lira civarında olacağını tahmininde bulundu. Her yıl 50 bin yapının yenileneceğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bundan sonra belediyelerimiz arsa üzerinden değil, konut üzerinden veya iş yeri üzerinden vergilerini alacaklar, vergi kaybı da önlenmiş oyacak. Gelir elde edeceğiz. Bedel, kentsel dönüşüm için kullanılacak. Belediyelere 3 yıl ödemesiz, sıfır faizle kredi kullandıracağız. Piyasaya 150 milyar lira para gelmesini bekliyoruz” dedi.

Özhaseki, imar barışının detaylarını şöyle anlattı: “Vatandaş, devletle helalleşiyor. Hazine arazisi, vatandaşa en uygun modelle hazine kazanmış oluyor. Vatandaşın evi ve iş yeri yasallaşıyor. Ekonomik olarak da kullanabiliyor. Bunun karşılığında kredi alıyor. Konut üzerinden, iş yeri üzerinden vergiler alınabilecek. Toplamda bir gelir elde edeceğiz. Öngörülerimiz var ama; müracaatla birlikte ortaya çıkacak.” Bakan Özhaseki, imar barışından sonra depreme dayanıklı olmayan yapıların yasal hale getirileceği yönündeki iddialara ilişkin “Stokların durumunu anlamaya çalışıyoruz. Kimseye avantaj sağlamıyor. Vatandaşı olduğu yerde dönüştürmek esastır. Bunu getiriyoruz. Belediyeleri artık vatandaşla muhatap edeceğiz. Belediyeler vasıtasıyla iş yaptırmaya çalışacağız. Vatandaşla sıkıntı olan Fikirtepe gibi örneklerin önüne geçmeye çalışacağız” dedi.

SIKINTILAR AŞILACAK

Amaçlarının vatandaşın çektiği sıkıntıları ortandan kaldırmak olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “Sosyal devletin amacı, vatandaşın sıkıntısını çekmektir. Eğer göçler başladıysa eğer binlerce insan kentlere geliyorsa vazife, bu insanların ev yapacağı ortamı sağlamaktır” diye konuştu.

YÜZDE 3 BEDEL ÖDENECEK

Tasarıyla, belediye emlak değerinin yüzde 3’ü oranında bedel yatırarak yapı kayıt belgesi alınacak. Bu kaydın ardından belediyeler emlak vergisini arsa üzerinden değil, konut ya da işyeri üzerinden toplayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tasarının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binalar, eklentilerini kapsadığını anlattı. Ancak bu binaların kentsel dönüşümle ya da bireysel olarak yenilenmesi durumunda mevcut imar mevzuatına uygun yapılması gerekeceğini vurguladı.