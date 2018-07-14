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İmar Barışı için Alo 181 hattı kuruldu

İmar Barışı'na ilgi her geçen gün artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Masaları ile vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca bakanlığın çağrı merkezi olan Alo 181'i de sürece dahil ederek İmar Barışı ile ilgili 24 saat canlı hizmet verilmesini sağladı

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Türkiye'de 13 milyon yapıyı kapsayan İmar Barışı'na ilgi her geçen gün artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Masaları ile vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor. Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ni de yetkilendirerek il ve ilçelerde belediyelere ve muhtarlara bilgilendirmelerde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca bakanlığın çağrı merkezi olan Alo 181'i de sürece dahil ederek İmar Barışı ile ilgili 24 saat canlı hizmet verilmesini sağladı. Çağrı Merkezi'nde kurulan birim ile çağrı operatörleri vatandaşlardan gelen soruları cevaplıyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyor.
 
24 SAAT HİZMET
 
84 bin 900 kişinin çağrı merkezini arayarak, düzenleme hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yurtdışındaki Türkler'in de barışla ilgili bilgi aldığı belirtiliyor.
 
Vatandaşlar İmar Barışı ile ilgili http://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresinden, http://apps.csb.gov.tr/talepekrani ve http://alo181.csb.gov.tr/web/ adresinden de bilgi alabiliyor.
 
 
(Sabah)

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