İmar Barışı’nda bedel 200 liradan başlıyor

Basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başvuruların 8 Haziran Cuma günü saat 13.00’de başlayacağını belirterek, “e-Devlet üzerinden girişini yapan vatandaş kendisine 24 saat içerisinde vermiş olduğu iletişim bilgilerine bir dönüş bekleyecek. SMS adresine ‘evet bilginizi aldık, parayı yatırabilirsiniz’ diye bir haber gelecek. Parayı yatırdıktan sonra kendisine 24 saat içerisinde bizim Yapı Kayıt Belgesi aynı yerden verilmiş olacak” dedi. Özhaseki’nin verdiği bilgiye göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi. Birim maliyet bedeli ise metrekare başına; tarımsal amaçlı basit binalar için 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 lira, villalar için 2 bin lira olarak belirlendi.

PARA KAPTIRMAYIN

Özhaseki, bedelin başvuru ardından gelen habere göre yatırılacağını söyledi. Vatandaşlara da bu konuda uyarıda bulunan Özhaseki “Burada önemli olan vatandaşın bir başka yere yatırmaması, vatandaşın kimseye parayı vermemesi” ifadesini kullandı. Özhaseki internetten başvuramayanlar için Ankara, İstanbul, İzmir’de ofisler kurulduğunu diğer illerde ise Çevre Şehircilik il Müdürlüklerine müracaat yapabileceğini belirtti.

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