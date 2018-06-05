İmar Barışı’ndan 50 milyar lira gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İmar Barışı” düzenlemesinin devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdireceğini belirterek, “Toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inanıyoruz” dedi. AA. Editör Masası’nda konuşan Özhaseki 26 milyon 358 bin yapının ne kadarının imara aykırılık teşkil ettiğine yönelik çok ciddi bir cevap alamadığını ifade ederek, “Herkesin söylediği bazı rakamlar var. Bu, yüzde 60’lar civarında. Demek ki bu 15 milyona tekabül ediyor nereden baksanız. Dehşet bir sayı. 15 milyon insan devletle ihtilaflı, kavgalı, bir türlü mahkemelik. İnsana böldüğümüzde 50 milyon ediyor” dedi.

31 TEMMUZ’A KADAR SÜRE

Özhaseki, yaklaşık 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek düzenleme kapsamında başvuruların 8 Haziran’da başlayıp 31 Ekim›e kadar süreceği hatırlatılarak “Hiçbir şekilde ekonomik değer olarak gözükmüyor.Milyonlarca insan mahkemelik” dedi. Bakan Özhaseki, vatandaşla ihtilafları sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başa olduklarını belirterek, “Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor. İnşallah cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız” dedi.

REZEVR ALANLAR VAR

Altı katlı bir binanın yıkılarak, yerine 4 kattan fazla yapılamaması durumunda, kişinin dairesinin metrekaresinin azalması halinde işleyişin nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

“İstanbul’da 2 tane rezerve alan belirledik. Önümüzdeki günlerde zaten bu rezerve alanlarda binlerce konut yapılacak. Binlerce konut yapılacak derken, İstanbul nüfusunu artırmak için yapmayacağız bunu. Anadolu ve Avrupa yakasında hazırladığımız bu yerlerde bitişik ilçeler var. Bu ilçeler 500 metre, 1 kilometre mesafede ilk depremde yıkılabilecek bina sahiplerine tercihen ‘gelin bu tarafa geçin.’ Riskli mahalleleri hafifleteceğiz. Takas yapacağız Öyle bir mahalle olacak ki ben oraya geçmeyecek adam olacağını zannetmiyorum” diye konuştu.

ÜÇ BÖLGE KAPSAM DIŞINDA

Boğaz’ın, Tarihi Yarımada’nın ve Gelibolu Yarımadası’nın kapsam dışında olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki en çok, evlerin metrekaresinin ölçtürülmesinin gerekli olup olmadığı yönündeki sorularla karşılaştıklarını dile getirerek “Burada kolaylık olması açısından vatandaşın beyanını esas kabul ettik. Vatandaş, üç-beş bin lira verip bizimle helalleşip barışırken, mühendislik bürolarına iki-üç bin lira versin istemedik. Doğru bir şey değil.” dedi. Bir veya iki katlı, gecekondu tipi yapılar varsa bunlar için metrekare birim fiyatının 600 lira olarak belirlendiğini açıklayan Özhaseki, bu şekildeki 100 metrekare ev için 60 bin lira rakam çıktığını, üzerine de arsa bedeli ekleneceğini ve bunun toplamı üzerinden yüzde üç ödeneceğini belirtti.

BAŞVURU E-DEVLET’TEN

Vatandaşların nereye başvuru yapacağının sorulması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Vatandaş e-devlet üzerinden müracaat edecek. Bunun bir çok yolu vardı. Mühendislik bürolarına gidebilirdi, lisanslı kuruluşlara gidebilirdi ama oraların her birisinde ayrı bir masraf etmesini gerektirecek diğer bir durum çıkacak ortaya. Vatandaşın işini sadeleştirebilmek adına e-devlet üzerinden müracaat etsin diyoruz” dedi.