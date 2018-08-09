İmar’da 3.3 milyon kişi barıştı 1 milyar 350 bin TL geldi

Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek adına başlatılan İmar Barışı’na vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı’na bugüne kadar 3 milyon 780 bin vatandaşın müracaat ettiğini ve 1 milyar 350 milyon para ödendiğini bildirdi. Kurum, İLBANK Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘100 Günlük İcraat Programı Basın Buluşması’ programıyla Başkent’teki medya temsilcileriyle bir araya geldi. Başvuruların 31 Ekim’de, imar barışı bedel ödemelerinin ise 31 Aralık’ta sona ereceğini hatırlatan Kurum, burada ciddi bir talep olduğunu, yıl sonuna kadar da hem birçok vatandaşın bu projeden faydalanacağını hem de kamuya, devlete ve kentsel dönüşüme de fon ayırmış olacaklarını ifade etti. İmar Barışı’nın 2017 sonuna kadar yapılan projeleri ilgilendirdiğinin altını çizen Kurum, “Su anda hemen hemen tüm ekiplerin sahada tespitleri yapıyorlar. 2017 sonrasında yapılan kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi yapıp, İçişleri Bakanlığımıza, Valiliklerimize bildiriyoruz, bunların yıkımını da gerçekleştiriyor olacağız” diye konuştu.

KAÇAĞA MÜSAADE YOK

Vatandaşlara kaçak bina yapmamaları konusunda ve buna müsaade eden belediye başkanlarına uyarıda bulunarak, şunları kaydetti: “Bu yeni bina yapma kanunu değil, bir imar barışı. 2017 sonuna kadar yapılan binaları ilgilendiriyor. Şu an yeni bina yapmaya müsade eden bir yasa, barış değil, dolayısıyla bunları yapnlar, bunlara izin verenler hakkında Bakanlığımız olarak yapılması gereken neyse bunları süreç içerisinde yapacağımızı ve bunlara müsaade edenlere de en sert şekilde cevaplarımızı vereceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Bütün teftiş ve İl Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarımız sahada, bunların tespitlerini yapıyoruz, tutanaklarını tutuyoruz. Hem savcılık noktasında hem de valilik ve İçişleri Bakanlığı noktasında gerekli bildirimleri yapacağız. Bu mana da buna Belediye Başkanlarımızın müsaade etmemesini de hasseten rica ediyorum.”

SEKTÖRÜN İÇİNDEN GELEN BİRİYİM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle kurulan yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğunu hatırlatan Kurum, “Sektöre çok uzak değilim, sektörün içinden gelen biriyim. İnşallah bu sistemle birlikte hızlı karar alan, sahada hızlı uygulamalar yapan bir yapı içerisinde bakanlığımız çalışacak. Önceliğimiz insan, çevre, devlet olacak. Akabinde vatandaşlarımıza hızlı hizmet etmek adına alınması gereken kararları yine hızlı bir şekilde alacağız” dedi. Planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilişkin 39 madde olduğunu anımsatan Kurum, bu maddeleri hazırladığı sunumla anlattı.