IMF Başkanı Christine Lagarde: Pişeceğiz, kızaracağız ve kavrulacağız

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ekonomi forumunda konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde, "Çevre sorunlarını çözemezsek önümüzdeki 50 yılda bizi karanlık bir gelecek bekliyor" dedi. Lagarde, "Gelecek için vizyonumuz bir ütopya olmalı, tersi değil" ifadelerini kullandı.

"Eğer iklim değişikliğini çözemezsek, 50 yıl içerisinde başımız büyük belaya girecek" diyen Lagarde, "Karanlık bir geleceğe doğru gideriz" uyarısında bulundu.

Lagarde, Dünyanın iklim değişikliğini önlemek ile ilgili ‘kritik kararlar' alma konusunda başarısız olmasının, "pişmemize, kızarmamıza ve kavrulmamıza" sebep olacağını belirtti.

IMF Başkanı küresel ısınma ile mücadele için dünya ülkelerini Paris İklim Anlaşması'na destek olmaya çağırdı. İklim değişikliğinin hayal ürünü olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris Anlaşması'ndan çekeceğini açıklamış ve büyük tepki çekmişti. ,

Kaynak: Sputnik