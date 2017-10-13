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IMF Başkanı`ndan sanal para uyarısı!

IMF Başkanı Christine Lagarde dijital para birimlerine karşı uyardı.

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IMF Başkanı Christine Lagarde, CNBC'ye verdiği bir mülakatta büyük merkez bankaları ve regülatörleri dijital para birimleri konusunda uyardı.
 
Lagarde, küresel finans kuruluşlarının, ödeme sistemleri ve finansal hizmetleri şimdiden 'sarsmaya' başlayan teknolojik ürün gelişimlerini yeterince gözlemlemeyerek risk aldığını belirtti. IMF Başkanı "Büyük tahribatlar görmeye yakın olduğumuzu düşünüyorum." yorumunu yaptı.
 
Lagarde dijital para teknolojilerinin geniş çaplı etkilerinin izlenmesi gerektiğine dikkat çekti ve "Dijital para konusunda ciddileşme zamanı geldi" dedi.
 
Dijital para Bitcoin'in değeri bugün 5.800 doların üzerini gördü. Bitcoin fiyatında bu yıl yükseliş yüzde 480'e ulaştı.

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