IMF, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 21-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Toplantısı" öncesinde bir değerlendirme raporu yayımladı.

ABD, FRANSA, ALMANYA 2'LERDE KALDI

Raporda, IMF'nin G20 üyesi ülkelere yönelik büyüme beklentilerine yer verildi.

Buna göre, ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentileri, bu yıl için yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7 ile nisan ayında açıklanan seviyelerinde sabit bırakıldı.

AB’ye ilişkin beklentiler ise 2018 için yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e çekilirken, 2019 için yüzde 2,1'de tutuldu.

IMF ekonomistleri, Almanya'ya yönelik 2018 büyüme beklentisini 0,3 puan düşürerek yüzde 2,2'ye indirdi. Ülke için öngörülen 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 2'den 2,1'e yükseltildi.

Fransa'ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1,8 ve gelecek yıl için yüzde 1,7 olarak belirlendi. Bu oranlar, nisan ayında yayımlanan bir önceki raporda sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 2 olarak açıklanmıştı.

Raporda, İtalyan ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1,5 yerine yüzde 1,2 ve gelecek yıl yüzde 1,1 yerine yüzde 1 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu, İspanya'ya yönelik 2018-2019 büyüme projeksiyonlarını ise değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 2,2 seviyesinde tuttu.

İNGİLTERE ÇAKILTI TÜRKİYE 4. OLDU

Raporda, İngiltere'nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e çekildi. Ülkenin 2019 yılına yönelik beklentisi ise yüzde 1,5'te bırakıldı.

Türkiye büyüme rakamları içinde Çin, Hindistan ve Endonezya'nın ardından 4. sırada yer aldı.

2018 için 4,2 gösterilirken 2019'un Nisan tahmini 4'te kaldı. En düşün dönemde bile Türkiye, 2019'un başlarında 3,9 olarak gösterildi.

Çin'in bu yıl yüzde 6,6 ve gelecek yıl yüzde 6,4 büyümesi bekleniyor. Rusya'ya yönelik beklentiler ise 2018 için yüzde 1,7 ve 2019 için yüzde 1,5 olarak belirlendi. IMF ekonomistleri, Güney Afrika'ya ilişkin beklentileri ise yüzde 1,5 ve yüzde 1,7 düzeyinde tuttu.

G20 ÜYELERİNE YÖNELİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ