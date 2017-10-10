IMF: Türk ekonomisi çok çok güçlü toparlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Araştırma Bölümü Direktör Yardımcısı Gian Maria Milesi-Ferreti, kuruluşun Türkiye'ye yönelik beklentilerindeki pozitif revizyonun ekonominin "çok güçlü şekilde toparlanmasına" bağlı olduğunu belirterek, "Türk ekonomisi, sadece ikinci çeyreğin sonunda elde ettiği üretimle bile 2017 için oldukça yüksek bir büyüme oranına ulaştı." dedi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun (DEG) Ekim 2017 sayısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya IMF Başekonomisti ve Araştırma Bölümü Direktörü Maurice Obstfeld, Araştırma Bölümü Direktör Yardımcısı Gian Maria Milesi-Ferretti ve Birim Müdürü Oya Celasun katıldı.

Toplantıda, Obstfeld, küresel ekonomide ve belli başlı ülkelerdeki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunduktan sonra soru-cevap bölümüne geçildi.

Milesi-Ferreti, AA muhabirinin, Türkiye'nin büyüme beklentilerinde yapılan pozitif revizyonlara ilişkin sorusu üzerine, ülke ekonomisinin son dönemde çok güçlü bir toparlanma kaydettiğini vurgulayarak, "Türk ekonomisi esasen geçen yılın son ve bu yılın ilk çeyreğinde çok çok güçlü toparlandı. Bu güçlü büyüme pozitif revizyonun temel nedeni. Türk ekonomisi, sadece ikinci çeyreğin sonunda elde ettiği üretimle bile 2017 için oldukça yüksek bir büyüme oranına ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

Ülke ekonomisinin güçlü büyüme başarısında petrol fiyatlarındaki genel düşüşün ve olumlu piyasa ortamının önemli rol oynadığını belirten Milesi-Ferreti, bununla birlikte cari açık ve enflasyon sorunlarının devam ettiğini söyledi.

Milesi-Ferreti, söz konusu sorunların daha zor piyasa koşullarıyla karşılaşması halinde Türkiye'nin işini zorlaştırabileceğini öne sürerek, "Bu nedenle, politikaların bir noktada bu dengesizlikleri çözmesi ve makroekomik ayarları daha dengeli hale getirmesi gerekiyor." dedi.

IMF, bugün yayımlanan DEG raporunda, Türkiye'nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e ve yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltmişti.

Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, "Yükselen ve Gelişen Avrupa" grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e taşımıştı.