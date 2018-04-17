IMF, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunun Nisan 2018 sayısını “Konjonktürel İyileşme, Yapısal Değişim” başlığıyla yayınladı.

Her yıl, IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde olmak üzere iki kez hazırlanan raporda, geçen yıl artan yatırım ve ticaret sayesinde yüzde 3,7 genişleyerek 6 yılın en hızlı büyümesini kaydeden küresel ekonominin bu yıl da güçlenmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Bu çerçevede, 2018 ve 2019 küresel büyüme beklentilerini yüzde 3,9 seviyesinde sabit tutan IMF, destekleyeci finansal koşullar, olumlu piyasa güveni ve ABD’nin genişlemeci mali politikalarını büyümeyi hızlandıran etkenler olarak sıraladı.

Öte yandan, orta vadede küresel büyümenin yüzde 3,7’ye doğru yavaşlayacağına işaret edilen raporda, 40 kadar gelişen ve yükselen ekonominin kişi başına düşen gelir açısından gelişmiş ülkelerden daha yavaş büyümesinin beklendiği ifade edildi.

- “Konjonktür yanlısı politikaların tersine çevrilmesi gerekecek”

Raporda, dünya ekonomisine yönelik risklerin gelecek birkaç çeyrek için dengede gözükmesine rağmen daha uzun vadede aşağı yönlü risklerin ağır bastığı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

“Finansal kırılganlıkların daha fazla artması küresel finansman şartlarının hızla sıkılaşmasına, güvenin ve büyümenin yara almasına yol açabilir. ABD’dekiler dahil olmak üzere konjonktür yanlısı politikaların nihayetinde tersine çevrilmesi gerekecek. Diğer riskler uluslararası ticarete zarar verecek içe dönük politikalara kayılması ile jeopolitik gerilim ve anlaşmazlıkların kötüleşmesini kapsıyor.”

IMF, bu uyarılar ışığında mevcut koşulların orta vadeli büyüme beklentilerini yükseltecek, finansal direnci artıracak ve uluslararası iş birliğini güçlendirecek politikaların uygulanması için bir fırsat yarattığına vurgu yaptı.

- Gelişmiş ülkelerin büyüme beklentileri yükseltildi

IMF'nin DEG raporunda birçok gelişmiş ülkeye yönelik bu yılki büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.

Küresel büyümenin hızlanmasında önemli rol oynayan ABD ekonomisine yönelik beklentiler bu yıl için yüzde 2,9 ve gelecek yıl için yüzde 2,7'ye çıkarıldı. Bu oranlar, ocak ayında güncellenen raporda sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,5 olarak öngörülmüştü.

Avro Bölgesi'ne ilişkin 2018 büyüme tahminini 0,2 puan artırarak yüzde 2,4’e çıkaran kuruluş, Almanya, Fransa ve İtalya ve İspanya'nın beklentilerini de yükseltti.

Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 yerine yüzde 2,5 büyüyeceğini öngören IMF, ülkeye yönelik 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 2 ile bir önceki raporda öngörülen seviyesinde sabit bıraktı.

Fransa'ya yönelik büyüme beklentilerinin, 2018 için yüzde 1,9’dan yüzde 2,1'e ve 2019 için yüzde 1,9’dan yüzde 2'ye çıkarıldığı raporda, İtalya'nın ise bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 1,1 büyüyeceği tahminine yer verildi. İtalya’ya yönelik rakamlar 4 ay önce güncellenen raporda sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,1 seviyesindeydi.

Raporda, İngiltere’nin bu yılki büyüme tahmini 0,1 puan artışla yüzde 1,6’ya çıkarılırken, gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi yüzde 1,5’te bırakıldı. İspanya’nın bu yılki büyüme beklentisi ise yüzde 2,4’ten yüzde 2,8’e çıkarılırken, gelecek yılki tahmini de yüzde 2,1’den yüzde 2,2’ye yükseltildi.

IMF, Japonya’ya yönelik 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini de değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 0,9 seviyesinde tuttu.

Kanada ise büyüme beklentileri aşağı çekilen tek gelişmiş ülke oldu. Ülkenin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 2,3’ten yüzde 2,1’e indirildi, gelecek yıl için belirlenen yüzde 2’lik tahmin ise korundu.

Bu revizyonlar, gelişmiş ülkelere yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 2,3’ten yüzde 2,5’e yükseltti. IMF'nin söz konusu ülke grubuna ilişkin 2019 büyüme tahmini yüzde 2,2’de sabit kaldı.

- Yükselen ve gelişen ekonomilere sınırlı revize

Raporda, IMF'nin gelişmekte olan ekonomilere yönelik bu yılki büyüme beklentisi yüzde 4,9'da sabit bırakılırken, gelecek yıla ait tahmini yüzde 5'ten yüzde 5,1'e yükseltildi. Bu grup içinde Rusya, Çin ve Hindistan’a yönelik büyüme beklentileri değiştirilmezken, Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'ya ilişkin projeksiyonlar revize edildi.

Buna göre, Türkiye'ye yönelik 2018 büyüme beklentisi yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e yükseltilirken, 2019 büyüme beklentisi yüzde 4,3’ten yüzde 4’e çekildi.

Brezilya'nın büyüme tahminleri 0,4’er puan artırılarak, bu yıl için yüzde 2,3 ve gelecek yıl için yüzde 2,5'e yükseltildi. Güney Afrika ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri de bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,5'e, gelecek yıl için de yüzde 0,9'dan yüzde 1,7'ye çıkarıldı.

Rusya'ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1,7 ve gelecek yıl için yüzde 1,5’te sabit bırakıldı.

IMF ekonomistleri, Çin'e yönelik 2018 ve 2019 büyüme beklentileri de sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 6,4 seviyesinde korudu. Ayrıca, Hindistan'ın bu yılki büyüme beklentisi yüzde 7,4 ve 2019 büyüme beklentisi yüzde 7,8 olarak teyit edildi.