IMF’den Euro Bölgesi’ne istikrarsızlık uyarısı

IMF’nin Euro Bölgesi hakkında düzenli olarak yaptığı değerlendirmede yer alan bu görüş, bölge maliye bakanlarının Brüksel’de yaptığı toplantıda açıklandı. IMF “Kısmen, giderilemeyen rekabetçilik farklılıkları nedeniyle, Euro’yu ilk kabul eden 12 ülke arasındaki reel kişi başı gelirler yakınlaşamamaktadır. Daha fazla yakınlaşma olmadıkça, para birliği tekrarlanan istikrarsızlık dönemleriyle karşılaşacaktır” dedi. Fon aynı zamanda şu uyarıyı yaptı: “Kamu borcu yüksek olan ülkeler, parasal politika yapıcıları gevşemenin kapsamını daraltmaya başladıklarında, daha yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle zorluk çekecekler.”