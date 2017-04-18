IMF, 2017 Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Raporda, Türkiye'de 2016 yılının üçüncü çeyreğinde görülen sert yavaşlamanın ardından ekonomik faaliyetlerde ılımlı bir hızlanma olacağı beklentisi yer aldı.

SİYASİ BELİRSİZLİK, GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE TL'NİN DEĞER KAYBINDAN KAYNAKLANAN DÖVİZ BORCUNDAKİ ARTIŞA VURGU

Ayrıca raporda, 2017 yılında güçlü net ihracat ve ılımlı kamu teşviği ile yüzde 2.5 (önceki tahmin yüzde 2.9 idi) ve ardından 2018 için yüzde 3.3 büyüme tahminine (bir önceki tahmine göre değişiklik göstermedi) yer verildi.

Türkiye'ye ilişkin risklerle ilgili olarak siyasi belirsizlik, güvenlik endişeleri ve TL'nin değer kaybından kaynaklanan döviz borcundaki artışa dikkat çekildi.

8.0'LİK 2017 TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 10.1'E YÜKSELDİ

Bir önceki yüzde 8.0'lik 2017 TÜFE tahmini yüzde 10.1'e yükseldi. Kurumun 2018 TÜFE tahmini ise yüzde 7.9'dan yüzde 9.1'e tırmandı.

İŞSİZLİK TAHMİNİNİ 2017 YILI İÇİN YÜZDE 11.0'DAN YÜZDE 11.5'E ÇIKARILDI

IMF'nin Türkiye işsizlik tahminini 2017 yılı için yüzde 11.0'dan yüzde 11.5'e yükselirken, 2018 tahmini yüzde 11 seviyesinde sabit bırakıldı.