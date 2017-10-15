IMF’DEN Türkiye’ye övgü ‘Hızlı büyüyorsunuz’
Hafta başında Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentisini 2 kat artırarak yüzde 5.1’e çıkaran IMF’den Türkiye’ye övgü geldi. IMF’nin Avrupa Direktörü Thomsen “Türk ekonomisinde dikkate değer bir hızlanma görüyoruz. Bunda hükümetin ekonomi politikaları etkili oldu” dedi.
Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini hafta başında revize etmek zorunda kalan Uluslararası Para Fonu (IMF) Türk ekonomisini övdü. IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, “Türk ekonomisinde bu yıl geçen seneye kıyasla dikkate değer bir hızlanma görüyoruz. Bunda baz etkisinin yanı sıra hükümetin ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı genişlemeci politikalar etkili oldu” dedi.
TÜRKİYE DİKKAT ÇEKİCİ
IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington’da basın toplantısı düzenleyen Thomsen konuşmasında, küresel ekonominin genel olarak iyi durumda olduğuna işaret ederek tüm üye ülkelerin toparlanma sürecinin iyi kullanılmasının IMF’nin en önemli mesajı olduğunu kaydetti. Thomsen, Avrupa ülkelerinin güçlenmeyi sürdürdüğünü vurgularken, IMF’nin Euro Bölgesi’ne yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2.1’e ve gelecek yıl için yüzde 1.9’a yükselttiğini hatırlatarak Türkiye ekonomisindeki büyümenin ise dikkat çekici olduğunu vurguladı.
IMF, hafta başında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye’nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2,5’ten yüzde 5,1’e ve yüzde 3,3’ten yüzde 3,5’e yükseltmişti. Türkiye’nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, “Yükselen ve Gelişen Avrupa” grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e taşımıştı. IMF Türkiye ile ilgili büyüme revizyonu yapan son kuruluş olmuştu. Yılbaşından bu yana aralarında sıfırcı hocaların da bulunduğu birçok kurum ve kuruluş Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini yükseltmek zorunda kalmıştı. Bazı kuruluşlar 2-3 kez revizyona yapmıştı.
‘IMF birkez daha revizyon yapmak zorunda kalacak’
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “2018 orta vadeli büyüme planlarımızı açıkladık, göreceksiniz 2018’de Allah’ın izniyle bu oranları yakalayacağız ve IMF büyüme rakamlarını bir kez daha revize etmek zorunda kalacak” dedi. Malatyalı İşadamları Derneği’nce (MİAD) İzmir’de düzenlenen programda konuşan Tüfenkci Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlanan teşvik ve alınan tedbirlerle kısa sürede toparlandığını söyledi. Zeybekci “Böyle bir saldırı ve akabinde yaşanan terör olaylarını da dikkate aldığınızda herhangi bir ülke 6 ayda değil 6 senede zor toparlanırdı. Ama biz 2016’daki büyüme oranlarımıza 2017’de de güçlü bir büyüme çıkışıyla devam ettik. Neticede itibarıyla 2017’de 5.5’lerin üzerinde büyüme oranlarını yakalayacağız” dedi.
2 MİLYON KİŞİYE İŞ
Tüfenkci “Reel sektördeki olumlu gelişmeler yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sanayi üretimimiz yıllık bazda yüzde 36 arttı. Sektörlerdeki güven endeksinin de arttığını görüyoruz. İstihdam seferberliğinde 2 milyon yeni istihdama ulaştık. Bunu sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Her yıl 1 milyon insanımız iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım” ifadelerini kullandı.
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