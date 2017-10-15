IMF’DEN Türkiye’ye övgü ‘Hızlı büyüyorsunuz’

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini hafta başında revize etmek zorunda kalan Uluslararası Para Fonu (IMF) Türk ekonomisini övdü. IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, “Türk ekonomisinde bu yıl geçen seneye kıyasla dikkate değer bir hızlanma görüyoruz. Bunda baz etkisinin yanı sıra hükümetin ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı genişlemeci politikalar etkili oldu” dedi.

TÜRKİYE DİKKAT ÇEKİCİ

IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington’da basın toplantısı düzenleyen Thomsen konuşmasında, küresel ekonominin genel olarak iyi durumda olduğuna işaret ederek tüm üye ülkelerin toparlanma sürecinin iyi kullanılmasının IMF’nin en önemli mesajı olduğunu kaydetti. Thomsen, Avrupa ülkelerinin güçlenmeyi sürdürdüğünü vurgularken, IMF’nin Euro Bölgesi’ne yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2.1’e ve gelecek yıl için yüzde 1.9’a yükselttiğini hatırlatarak Türkiye ekonomisindeki büyümenin ise dikkat çekici olduğunu vurguladı.

IMF, hafta başında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye’nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2,5’ten yüzde 5,1’e ve yüzde 3,3’ten yüzde 3,5’e yükseltmişti. Türkiye’nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, “Yükselen ve Gelişen Avrupa” grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 4,5’e taşımıştı. IMF Türkiye ile ilgili büyüme revizyonu yapan son kuruluş olmuştu. Yılbaşından bu yana aralarında sıfırcı hocaların da bulunduğu birçok kurum ve kuruluş Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini yükseltmek zorunda kalmıştı. Bazı kuruluşlar 2-3 kez revizyona yapmıştı.