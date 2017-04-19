Şimşek: IMF'in tahmini muhtemelen yine yanlış çıkacak

Dün, Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2017 yılı büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,5'e indirmesi ile ilgili twitterda açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "IMF'nin Türkiye ekonomisine ilişkin tahminleri muhtemelen yine yanlış çıkacak" dedi
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