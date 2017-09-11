IMF’yi ters köşe yapan beş yıldızlı büyüme

Türkiye yılın ikince çeyreğinde, yüzde 5.1 büyüyerek tüm dünyayı yine şaşırttı. Türkiye için yüzde 2.5 büyüme öngören IMF’nin tahminini ikiye katlayan Türkiye, hem AB hem de OECD ülkelerinin iki katı büyürken, Çin ve Hindistan’ın ardından G-20’de de ilk üçe girdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), dün açıkladığı verilere göre hükümetin reel sektörü desteklemeye dönük adımlarının etkisiyle büyümenin 1.98 puanı ihracattan, 2.68 puanı ise yatırımdan geldi.

YÜZDE 5 BANDINA OTURDU

Böylece yüzde 5 gibi çoğu Avrupa ülkesine göre yüksek bir büyüme bandına oturan ekonomi, darbe girişimi öncesindeki büyüme rakamlarını da geride bırakmış oldu. Verilere göre ikinci çeyrekte tarım yüzde 4.7, sanayi sektörü yüzde 6.3, inşaat sektörü ise yüzde 6.8 büyüdü. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 16.3 yükselerek, 734 milyar 211 milyon lira olarak belirlendi. Bu arada TÜİK, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.3 olarak açıklanan büyümeyi yüzde 4.9’a çekerken, ilk çeyrekte yüzde 5 olarak açıklanan büyümeyi de yüzde 5.2 olarak revize etti.

AB VE OECD’NİN İKİ KATI

Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 büyüme yakalarken aynı dönemde AB ortalaması yüzde 2.4’te kaldı. Türkiye, yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 5.1’lik büyümesiyle Avrupa ülkeleri arasında dördüncü sırada yer alırken, Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinden Hollanda yüzde 3.8, Almanya yüzde 2.1, Fransa ve İngiltere ise yüzde 1.7 büyüyebildi. Aynı dönemde OEC’nin büyümesi de yüzde 2.4’te kaldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli “OECD ülkeleri büyüme ortalaması yüzde 2.4 iken, yüzde 5.1 büyüyen Türkiye’yi görmezden gelenlerle, 2008 ABD ekonomik krizini çıkaran aynı odak” dedi. Türkiye yıl sonu için Orta Vadeli Plan’a (OVP) yüzde 4.4 büyüme hedefi koymuştu.

Üçüncü çeyrekte yüzde 7’yi görürüz

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:2017 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler de güçlü ekonomik büyümenin ivme kazanarak devam ettiğini göstermekte.

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: Öncü verilere göre bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi ikinci çeyrekten daha güçlü gelerek yüzde 7 seviyesinde olacak. Yıllık yüzde 4.4’lük OVP hedefini de rahatlıkla aşarız.

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:Üçüncü çeyrekte de ilk iki çeyrekteki büyümeyi aşacak bir oranla uluslararası kuruluşları şaşırtmaya devam edeceğiz.

- Maliye Bakanı Naci Ağbal:3. çeyrekte turizmdeki toparlanma, ihracattaki olumlu seyirle baz etkisi ekonomik büyümeyi ivmelendirecek. OVP hedefimizin üzerinde büyürüz.

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:Gizli ve açık bir şekilde Türkiye’nin önünü kesme çabalarına rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 7’yi yakalarız.

İŞ DÜNYASI: ÜRETEREK BÜYÜMEYE DEVAM

- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:OECD’de en yüksek üçüncü büyüme rakamı. Bunda müthiş bir başarı var.

-DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan: Dengeli büyüme ekonominin sağlamlığını gösteriyor.

- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: Daha fazla üreterek, daha fazla ihraç ederek bu büyüme eğilimini devam ettireceğiz.

- İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:Ekonomimizin ve sanayimizin çarkları durmuyor, durdurulamıyor.

- TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu:Önümüzdeki döneme dair umutlarımız arttı.

- Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu:Bu büyüme üçüncü çeyrekte de devam edecek.

- Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kibar:Dördüncü çeyrekte biraz daha iyileşme olacak.

- Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın:Bu gelişme, yıl sonunda % 5 üzerinde büyüme getirir.

- Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından başlayan toparlanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. l Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir: Dış talep artışı, yılın üçüncü çeyreğinde de büyümenin güçlü devam edeceğini gösteriyor.

- Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut:Karabulutlar hızla dağılıyor. Kapsayıcı büyüme trendine girdik.

- Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal: Büyümeyesektörümüzün büyük katkıyı vermiş olması pek de şaşırtıcı değil.