İngiliz bankası Standard Chartered'a soruşturma açıldı
Avrupa ve Asya`da finansal gözetim kurumları, İngiltere`nin önde gelen bankalarından Standard Chartered için soruşturma açtılar.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Avrupa ve Asya'da finansal gözetim kurumları, yeni vergi şeffaflığı kurallarının yürürlüğe girmesinden önce 1,4 milyar dolar tutarında özel bankacılık müşteri varlıkları Guernsey'den Singapur'a transfer eden Standard Chartered için soruşturma yürütüyorlar.
Soruşturma Singapur Para Otoritesi ve Guernsey Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından açıldı.
İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.(Milliyet)
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