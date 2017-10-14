İngiliz The Economist dergisi dünyanın en güçlü adamını belirledi

Londra merkezli The Economist dergisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Donald Trump'ı tahtıından ederek "dünyanın en güçlü adamı" koltuğunu oturduğunu yazdı. The Economist, ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi ve en büyük ordusu olmasına rağmen Trump'ın iç ve dış politikada çok zayıf bir görüntü verdiğini aktardı.

The Economist dünyanın en büyük otoriter devleti olarak tanımadığı Çin hakkında "Trump'ın yanlışları Çin'in ve Şi Cinping'in barış yanlışa olarak gözükmesine ve etkisini artırmasına daha çok yardım etti" ifadesi kullanıldı.

GEZİLER ANALİZ EDİLEREK HAZIRLANDI

Trump ve Şi Cinping arasındaki mukayese, iki liderin yurtdışı gezileri analiz edilerek hazırlandı.

CİBUTİ ÖRNEĞİ VERİLDİ

Şi Cinping'in göreve gelmesinin ardından dünya genelinde Çin ordusunun temsiliyetinin önemli ölçüde arttığı ifade edilirken, Çin'in Cibuti'de yurtdışındaki ilk askeri üssünü açılması hatırlatıldı.

EKONOMİDE ÇİN BİR ADIM ÖNDE

Konu ekonomik savaşlara gelince Çin, ABD karşısında deyim yerindeyse hep 1-0 önde başlıyor. Dış politika uzmanları iki numaralı ekonomi Çin’in müteaddit kere sahip olduğu ekonomik gücü bir silah gibi kullanıp uluslararası ilişkilerde istediğini elde ettiğini belirtiyor.

Ekonomik güç beraberinde askeri gücü ve küresel siyaset ile güvenlik denklemlerinde artan etkiyi getiriyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre Çin halen ABD'den sonra dünyada askeri harcamalara en büyük bütçeyi ayıran ikinci ülke konumunda.

Resmi verilere göre Çin 2015 yılında savunma alanında 215 milyar dolarlık bir harcama yapmış olan Çin, asker sayısı olarak zaten dünyanın en büyüğü olan ordusunu teçhizat ve ekipman açısından da modernleştirmeye devam ediyor.