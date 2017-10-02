İngiliz Ticaret Odası Üst Yöneticisi Öz: Önümüzdeki bir yıl içerisinde Türkiye’ye güzel yatırımların yapılmasını bekliyoruz

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu düzenledi. Türkiye’deki yatırım imkanlarını anlatmak için düzenlenen foruma her iki ülkeden çok sayıda üst düzey iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını BBCT Başkanı Christopher James Gaunt ile Londra’nın finans merkezi City of London’ın Başkanı Alderman Andrew Parmley yaptı.

Forumda konuşan BCCT'nin Üst Yöneticisi Emrah Öz, Birleşik Krallık’taki yatırımcıları Türkiye’de yatırım yapmaya davet ettiklerini belirterek, "Türkiye ve Birleşik Krallık birbirleri için büyük fırsatlar sunuyor." dedi.

Türkiye’ye ilişkin yatırımcı ilgisinin son derece yüksek olduğuna işaret eden Öz, "Özellikle son sekiz dokuz aylık süreçte ortamın sakin olması ve büyüme rakamlarının yüksek olması insanların gözlerini açmaya başladı. Biz olumluyuz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Türkiye’ye güzel yatırımların yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öz, Birleşik Krallık’taki yatırımcıların Türkiye’deki yatırım fırsatları ile yakından ilgilendiğini, Birleşik Krallık ve Türkiye için üçüncü ülkelerde de ortak yatırım ve iş fırsatlarının mevcut olduğunu vurguladı.

Özellikle Birleşik Krallık’ın Brexit sürecinde olduğu bu dönemde iki ülke arasındaki ticaretin en olumlu şekilde etkilenmesi için çaba harcadıklarını belirten Emrah Öz, karşılıklı ticari ilişkilerin geçmişten günümüze artan bir hacimle devam ettiğini söyledi.

Londra'nın finans merkezi The City içerisinde yer alan tarihi Mansion House'da düzenlenen etkinlikte "Türk ekonomisinin direnci ve fırsatlar", "Bölgesel platform olarak Türkiye” başlıklı" iki panel düzenlendi.