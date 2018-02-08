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İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizinin yüzde 0,5 seviyesinde bırakıldığını duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin oy birliği ile yüzde 0,5 seviyesinde bırakılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada varlık alım hedefinin de değiştirilmeyerek 435 milyar sterlinde bırakıldığı belirtildi.Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarında 12 aylık enflasyon tahmininin ise yüzde 2,37'den yüzde 2,28'e düşürüldüğü belirtildi.

Banka 24 aylık enflasyon tahminini yüzde 2,21'den yüzde 2,16'ya düşürdü. Açıklamada bankanın bu yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 0,4 artmasını beklediği bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası 2018 yılı için ekonomik büyüme tahminini 1,6’dan 1,8 seviyesine yükseltti. Banka 2019 ve 2020 yılları için ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,7'den 1,8'e yükselttiğini duyurdu.

Politika faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney,"Faizleri kademeli bir şekilde olmakla birlikte daha hızlı ve kasım ayındaki tahminimizden daha fazla artırmamız gerekebilir.” İfadesini kullandı.

Carney, İngiltere’den enflasyonun kısa vadede tekrar yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

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