İngiltere merkezli havayolu şirketi Monarch Airlines iflasını duyurdu

Havacılık sektörü bu sabah sürpriz bir kararla sarsıldı. İngiltere'nin en büyüklerinden Monarch Airlines, operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

İNGİLİZ HAVACILIK TARİHİNİN EN BÜYÜK İFLASI

BBC'nin haberine göre, İngiliz havacılık tarihinin en büyük iflası olan bu kararın ardından önümüzdeki döneme yönelik 300 bin rezervasyon iptal olurken, halen ellerinde dönüş bileti olan 100 bin yolcunun da yurtdışından nasıl getirileceği araştırılıyor.

İngiltere Uluştırma Bakanı Chris Grayling kararla ilgili olarak, "Beklenmedik bir duruma karşı beklenmedik bir karşılık" ifadesini kullandı.

İKİ HAFTA İÇİNDE...

Şirketin iflas sürecini yöneten KPMG'den yapılan açıklamada ise bütün uçuşların durdurulduğu ve ülke dışındaki yolcuların iki hafta içerisinde geri döndürüleceği belirtildi.

ZARAR AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl İngiltere'den 40 farklı bölgeye 6 milyondan fazla yolcu taşıyan Monarch Airlines'ta 2 bin 500 kişi çalışıyor. Şirket geçtiğimiz yıl 214 milyon pound zarar açıklamıştı.