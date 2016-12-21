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İngiltere'nin kamu borcu 1,655 trilyon sterline yükseldi

İngiltere’de toplam kamu borcu kasım ayı itibarıyla 1,655 trilyon sterline yükseldi.

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İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada ülkenin kasım ayında aylık bazda 12,64 milyar sterlin seviyesinde borçlandığı belirtildi.
 
Kasım ayındaki borçlanma ihtiyacının bir önceki yılın aynı ayındaki 13,2 milyar sterlin seviyesinin altında kaldığı kaydedildi. Buna rağmen ülkenin toplam kamu borcu, kasım ayı itibarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 84,5 seviyesine yükselerek 1,655 trilyon sterline ulaştı.
 
Kasım ayında açıklanan "Güz Bütçesi"ne göre, İngiltere’nin kamu borcu gelecek 5 yılın sonunda 220 milyar sterlin artarak 2021'de toplam 1 trilyon 945 milyar sterline ulaşacak.
İngiltere’de bu yılın sonunda kamu borcunun 19 milyar sterlin daha artması bekleniyor.
 
Resmi projeksiyonlara göre, ekonominin hız kesmesiyle kamu borcunun 2016-2017 döneminde 86 milyar, 2017-2018 döneminde 163 milyar, 2018-2019 döneminde ise 189 milyar sterlin daha artması öngörülüyor.

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