İnternetten alışveriş yapanlar dikkat

Bilgisayar ekranlarında görülüp beğenilen ürünlerin birebir aynı çıkmaması, ayıplı ürün ya da ürünün beğenilmemesi gibi durumlarda tüketicinin birçok hakkı bulunuyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüketicilerin çoğunun, haklarını tam bilmediğini söyledi.

Bakal, özellikle internetten yapılan alışverişlerde "sözleşmeyi okudum" butonuna okumadan basıldığını dile getirerek, bu sebeple ürünün satın alındığı firmayı tüketicinin kendi elleriyle haklı çıkarttığını belirtti.

İnternet alışverişi dünyasını "vahşi doğa" gibi gördüğünü aktaran Bakal, "Bakıldığında 'kim kimi yerse' durumu var. Halbuki tüketicinin birçok hakkı bulunuyor fakat bunlardan haberdar değil." diye konuştu.

"CEP TELEFONU SİPARİŞ EDİYORSUNUZ, SALATALIK GELEBİLİYOR"

Türkiye'de e-alışveriş sisteminin problemsiz hale gelebilmesi için tüketicinin bilinçlendirilmesi gerektiğine değinen Bakal, şöyle konuştu:

"Dünyada iyiler de olacak, kötüler de. Bugün bir cep telefonu sipariş ediyorsunuz, salatalık gelebiliyor. Eğer ilk salatalık mağduru şikayet etmeye çekinirse, hakkını tam olarak aramazsa, kötüler salatalığı 15 ay boyunca satarlar. İyilerin kazanmasını istiyorsak hakkımızı savunacağız. İnternetin dizginlenmesi, terbiye edilmesi tüketicinin mevzuattaki hakkı olan maddeleri uygulamasına bağlı. Bu durum hem bireysel olarak tüketiciye fayda sağlarken hem de ülkedeki sistemin daha düzenli çalışmasına vesile olacaktır."

Bakal, tüketicinin internet üzerinden satın aldığı ürünü herhangi bir sebep göstermeksizin iade edebileceğini belirterek, "14 gün içinde beğenmediğiniz ya da ayıplı olan ürünü iade edebilirsiniz." diye konuştu.

"GİZLİ AYIPLI MALDA İADE SÜRESİ YOK"

Kimi ürünlerin kusurlarının gizli olabileceğini anlatan Bakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gizli ayıplı malda iade süresi yok. İki yıl önce bir mont almıştım. Ankara'ya bir görüşmeye giderken giydiğim bu montum yağmurda ıslandı. Montun sol tarafı yağmurdan buruştu, sağ tarafında bir deforme olmadı. Firmaya götürüp şikayetimi dile getirdiğimde ürün incelendi ve 'gizli ayıplı mal' olduğu kabul edildi. Ürünün fiyatı kadar yeni alışveriş yapmam sağlandı. Şimdi bu hak kullanılmadığı zaman toplum olarak yanlış yapmış oluyoruz."

Satıcı firmanın tüketici haklarını kısıtlamak için sözleşme metni hazırladıklarını ve tüketicinin sözleşmeyi okumadan butona bastığını ifade eden Bakal, "Müşteri hakkını gasbetmenin yolu, küçük küçük yazı karakterleriyle sözleşme oluşturup, büyük harflerle 'sözleşmeyi okudum' butonu yapmak. Bir an evvel ürünü satın almaya çalışan tüketicimiz de okumadan onay verip satıcının ekmeğine yağ sürüyor. Bilinçli tüketici olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu. (Kaynak: Ahaber)