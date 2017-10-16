İnternetten film ve dizi izleyen herkesi ilgilendiriyor

Meclis'e sunulacak yasa taslağı ile korsan film yayını yapan siteleri tamamen erişime kapatacak bir merkez kurulacak ve korsana geçit verilmeyecek. Kültür Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı telif yasa taslağı yakında Meclis'e getirilecek. Sanatçıların dijital ortamdaki haklarını korumak için, bir savcının yönetiminde Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi kurulacak.

DAVA AÇILABİLECEK

Bu merkez internet üzerinden film, müzik, Kitap, bilimsel çalışmalar, şiir ve beste gibi emek verilerek icra edilen çalışmaları yayınlayan internet sitelerini kapatmaya yönelik olacak. Engelleme telif hakkı sahibinin Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi'ne başvurmasıyla başlayacak. Başvuru sonrası görevli savcı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra siteyi erişime kapatacak. Telif hakkı sahibi isterse bu site yöneticilerine dava açabilecek.