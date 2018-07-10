İş dünyasından yeni sistemin ilk kabinesine kutlama

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Koloğlu: Ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kutladı, başarılar diledi.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, geçmiş dönem deneyimini bugüne taşıyan, kurum yapılanmalarındaki değişiklikler ve yeni isimlerle tazelenen kabinenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi mutlu yarınlara taşıyacak hizmetlerde bulunacağına inandığını belirtti.

Kabinede yer alan, alanında deneyim ve bilgi birikimine sahip yeni bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının, ekonomi, siyasi ve sosyal alanda yapılacak reformlara yeni bir dinamizm katacağına işaret eden Koloğlu, Türkiye'nin istikrarlı şekilde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Ekonomi yönetiminin atacağı kararlı adımlarla ülkenin yüksek faiz, enflasyon sarmalına düşmeden dengelerin realize olacağı bir sürece gireceğine dikkati çeken Koloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte kamu ve özel sektör olarak eş güdüm içinde hareket etmeli, yapısal sorunlarımız üzerinde yoğunlaşmalıyız. Enflasyonu, orta ve uzun vadeli reformlarla düşürmeliyiz. Yatırım ortamını iyileştirerek, iş dünyası olarak rekabet gücümüzü artırmalıyız. Terör örgütlerine dönük yürütülen kararlı mücadelenin sağladığı başarıyla OHAL'in kaldırılması kararı da yurt dışı piyasalarda normalleşme süreci sinyali verecek, yurt içinde ekonomik ve psikolojik olumlu etkileri olacaktır. İnşaat sanayicileri olarak hükümetimizden alacağımız güçle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Daha güçlü Türkiye için özel sektör işveren örgütü olarak, hem devletimiz hem de işçi tarafıyla uyumlu çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Recep Tayip Erdoğan'ın başkanlığında milletimize hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kabinede yer alan tüm değerli bakanlarımıza başarılar diliyorum. Hükümetimizin başarılı olması için inşaat sanayicileri olarak üzerimize düşeni yapmaya daima hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

ATO'dan yeni sistemin ilk kabinesine kutlama

Baran, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle işlevini kaybeden kurumların ve bürokratik engellerin ortadan kalkacağını belirtti. Böylece daha verimli ve etkin bir devlet yapısının ortaya çıkacağına işaret eden Baran, reel sektörün de önünün açılacağını vurguladı.

Milletin ortak iradesiyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağını kaydeden Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ciddi bir değişim ve reform süreci başladı. Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 milyonun refahı için el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz. Türkiye'nin hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için ATO olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve hükümette görev alan tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz."

"Yeni kabine hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmalar yapacak" - TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan: - "Açıklanan yeni kabine ve Cumhurbaşkanlığı organları ile ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda bürokratik hantallıktan sıyrılmış, risk alabilen ve hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz"

TÜMSİAD

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, yeni kabine ve Cumhurbaşkanlığı organları ile ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda bürokratik hantallıktan sıyrılmış, risk alabilen ve hedefler için sorumluluk alan çalışmaların yapılacağını düşündüklerini kaydetti.

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'daki seçim sonucu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilerek her alanda olduğu gibi ekonominin de önünü açacak politikalarda hantallık yaşatan bürokrasiye dair boşlukların ortadan kaldırıldığını belirtti.

Gerekli politikaların artık Meclis’in de desteğiyle tek elden hazırlanacağını ve yürütmeye konulacağını aktaran Doğan, "Açıklanan yeni kabine ve Cumhurbaşkanlığı organları ile ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda bürokratik hantallıktan sıyrılmış, risk alabilen ve hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kabine ve kurullarda 2023 hedeflerine ulaşmak için gereken çalışmaları yapacak isimlerin olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Doğan, yeni sistemde yürütmeden beklentilerinin yerli ve milli sanayi hamlesini daha ileri taşıyacak, enerji ve cari açık sorunlarını büyük oranda çözecek, KOBİ’lerin ihracat odaklı büyümesini sağlayacak ve İslami finansın gelişimini tamamlayacak politikaların üzerine gidilmesi olduğunu vurguladı.

Yaşar Doğan, şunları kaydetti:

“Şimdi her bir kurumumuzda gerçekçi bütçe anlayışına geçip, hedeflerimize ulaştıracak zihinsel dönüşümümüzü de tamamlamamız gerekiyor. Bizim gibi sahanın nabzını tutan sivil toplum kuruluşlarının da politikaların hazırlanmasında tartışan, rapor hazırlayan, çalışmalara yön veren ve politikaların uygulanmasında mesai harcayan bir özveriyle devletine destek olması gerekiyor. Yürütmenin, devlete, millete ve gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını, yapılacak politikaların devletin ve milletin milli birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyoruz."

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, iş dünyası kökenli ve icracı isimlerden oluşan yeni hükümetimizle büyük Türkiye'nin inşası başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini kutladı ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanının güçlü liderliğinde iş dünyası kökenli ve icracı isimlerden oluşan yeni hükümetle büyük Türkiye’nin inşasının başlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, milletin iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen başlamasının ülkedeki istikrarı ve güveni daha da güçlendireceğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabinenin önümüzdeki bu yeni döneme uygun şekilde icracı isimlerden oluşmuş olduğunu memnuniyetle öğrendik. Özellikle iş dünyamızdan kişilerin hükümette yer almasını çok önemli görüyoruz. Yeni Ticaret Bakanımızın TOBB camiasından çıkmasından ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız sayın Ruhsar Pekcan, iş dünyasının içinde yetişmiş, üst düzey yöneticilik yapmış, ekonomiyi yakından bilen, çok kıymetli bir iş kadınıdır. İş dünyamızın temsiliyeti, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformların hayata geçirilmesini sağlayacaktır.

Türk iş dünyası olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ve çok değerli isimlerin yer aldığı yeni kabinesiyle Türkiye’nin yeni bir sıçrama gerçekleştireceğine ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanıdır."