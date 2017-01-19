iPhone 7 Plus 5.499 liraya yükseldi

Modelin daha önceki fiyatı 4 bin 599 TL’ydi. iPhone fiyatlarının yukarı çekilmesinde en önemli etken ise dolardaki yükseliş oldu.

EN DEĞERLİ ŞİRKET

Öte yandan Apple, Interbrand’in ‘Best Global Brand 2016’ sıralamasında 178 milyar 119 milyon dolarlık değeri ile zirvede yer aldı. Apple’ı 133 milyar 252 milyon dolarlık değeriyle Google, 73 milyar 102 milyon dolarla Coca-Cola, 72 milyar 795 milyon dolarla Microsoft ve 53 milyar 580 milyon dolar değerle Toyota takip ediyor. Sıralamayı yaparken, marka değerini belirleyen üç temel göstergeye bakılıyor. Markalı ürünlerin veya hizmetlerin finansal performansı, satın alım karar sürecinde markanın rolü ve markanın gücü.

Yeni iPhone sahibini tanıyacak

Apple’ın akıllı telefon piyasasına girmesinin 10. yılında çıkacak iPhone modeline ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Son olarak çıkan bilgilere göre yeni model yüz tanımlama özelliğine sahip lazer sensörler sayesinde sahibihi tanıyacak. Ayrıca şimdiye kadarki en büyük ekrana sahip olacak yeni modelde 5.8 inch OLED ekran kullanılacağı iddia edildi. Apple’ın yeni iPhone’unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından radikal bir kararla vazgeçmesi bekleniyor. The Kore Herald’ın raporuna göre, yeni modelde ekranının her yeri kavisli ve plastik bir OLED paneli olacak. Bu rapor, Apple’ın 2017’de üç yeni telefon sunma fikrini teyit ediyor. Birincisi OLED ekranlı amiral gemisi, ikincisi mevcut olan iPhone 7S boyutunda bir model, üçüncü olarak, iPhone 7 Plus’ı andıran daha az radikal bir model. Ayrıntılar bulanık ama Touch ID Home düğmesinin de yeni iPhone’da ekrana entegre edilmesi bekleniyor ve kablosuz şarj cihazı kullanacağı iddia ediliyor.