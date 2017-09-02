İphone 8 gelmeden Çin’den kopyası geldi

İmitasyon üretimde home tuşunun ekrana yedirildiğini ve arka tarafta da dual kamera sistemine yer verildiği gözleniyor. Arayüz ya iOS’un kendisi ya da iOS’a benzer bir Android arayüzü. Şu sıralar Steve Jobs Sahnesi’nde yeni iPhone’ları tanıtmaya odaklanan Apple’ın konuyla ilgili nasıl bir aksiyon alacağı belli değil. 12 Eylül’deki etkinlik, Apple’ın Cupertino’daki yeni ‘Uzay Gemisi’ kampüsündeki yeni Steve Jobs sahnesinde gerçekleşecek. Buradaki ilk etkinlik olacak ve muhtemelen önümüzdeki yıllardaki birçok Apple etkinliği burada gerçekleşecek. Apple bunu gururla dile getiriyor. ‘Yerimizde buluşalım’, davetiyelerin sloganı. Apple’ın yeni cihazlarını 22 Eylül Cuma gününde resmi satışa çıkarması bekleniyor.